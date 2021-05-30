Тренер принцессы Дианы рассказал о становлении ее голоса

Лондон, 30 мая. Бывший тренер по ораторскому мастерству принцессы Дианы Стюарт Пирс написал в книге о том, как его подопечная научилась «триумфальному голосу», начиная с «голоса подчинения».

В книге «Диана: голос перемен» Пирс признался, что на занятия к нему жена будущего короля Великобритании, принца Чарльза, пришла скромной девушкой, с типом голоса, подходящим для подчинения. Он учил ее, как поставить речь так, чтобы она соответствовала ее статусу принцессы Уэльской.

Автор книги отметил, что Диана прекрасно знала о «слабом голосе», поэтому публичные выступления ужасно ее пугали. Она много работала над ним и однажды добилась триумфа. Задача была непростой, так как принцессе необходимо было усилить голос, оставив при этом в нем уязвимость и сострадание, которые покорили тысячи людей по всему миру.

Пирс вспомнил ее главный успех, момент, когда она овладела «триумфальным голосом». Это случилось в 1995 году на премии United Cerebral Parsy Humanitarian of the Year Award. Она рассказывала о своих детях, когда ее внезапно спросили, где же принцы сейчас.

«Они в школе, как и положено всем хорошим детям, и наслаждаются жизнью», — спокойно ответила Диана.

Тренер уверяет, что после такого ответа зал стоя аплодировал герцогине, передает People. Недавно была обнародована тайная переписка Дианы с дворецким, в которой она рассказала о дружбе между сыновьями — принцами Гарри и Уильямом. В детстве наследники британского престола были очень дружны, что радовало ныне покойную принцессу.