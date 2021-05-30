Москва, 30 мая. Когда заказчику придется дороже заплатить за ремонт, рассказал мастер по комплексному ремонту сервиса «Профи.ру» Максим Кривцов.

Летом провести ремонтные работы будет стоить значительно дороже, чем зимой. В летние месяцы благодаря погодным условиям есть возможность строить дома, сады, коттеджи. Востребованы также фасадные и земляные работы. Таким образом в это время становится меньше свободных рабочих, и соответственно стоимость их услуг растет.

«Клиенты начинают предлагать большие заказы, и специалисты уходят на более крупные суммы», — заявил Кривцов в беседе с «Российской газетой».

При этом наиболее «застойным» периодом в ремонте является период с февраля по май. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург.

Как правило, летом строят габаритные дома — двух-, трехэтажные коттеджи, так как до похолодания нужно успеть сделать фундамент, поставить здание, накрыть крышу и запустить тепло. Мастер обратил внимание, что на стоимость материалов время года не влияет.

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