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21:18
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«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
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Россиянам объяснили взаимосвязь времени года и стоимости ремонта

  /   Обновлено: 30 мая 2021 20:36
Экономика
Россиянам объяснили взаимосвязь времени года и стоимости ремонта
pexels.com

Москва, 30 мая. Когда заказчику придется дороже заплатить за ремонт, рассказал мастер по комплексному ремонту сервиса «Профи.ру» Максим Кривцов.

Летом провести ремонтные работы будет стоить значительно дороже, чем зимой. В летние месяцы благодаря погодным условиям есть возможность строить дома, сады, коттеджи. Востребованы также фасадные и земляные работы. Таким образом в это время становится меньше свободных рабочих, и соответственно стоимость их услуг растет.

«Клиенты начинают предлагать большие заказы, и специалисты уходят на более крупные суммы», — заявил Кривцов в беседе с «Российской газетой».

При этом наиболее «застойным» периодом в ремонте является период с февраля по май. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург.

Как правило, летом строят габаритные дома — двух-, трехэтажные коттеджи, так как до похолодания нужно успеть сделать фундамент, поставить здание, накрыть крышу и запустить тепло. Мастер обратил внимание, что на стоимость материалов время года не влияет.

Аналитики ранее рассказали, в каких российских регионах больше других подорожали квартиры. Лидером оказалась Чита, где жилье выросло в цене на 36,9%.

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ремонт стоимость ремонта кривцов
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Все новости / Экономика / Россиянам объяснили взаимосвязь времени года и стоимости ремонта
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