Родственница екатеринбургского стрелка попыталась начать с ним переговоры

Екатеринбург, 30 мая. Правоохранители вызвали родственницу мужчины, устроившего стрельбу из окна жилого дома на улице Бородина.

Она попыталась вступить с ним в переговоры, но ничего не вышло. Два дня назад от стрелка ушла жена. Сейчас он находится в неадекватном состоянии, ничего не требует и иногда выкрикивает лозунги, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

От действий злоумышленника пострадали два человека. Маленькая девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Сотрудника Росгвардии, прибывшего на вызов, госпитализировали с огнестрельным ранением ноги, сообщал ФАН. Сейчас дом оцеплен, всех жильцов экстренно эвакуируют. СОБР Росгвардии начал штурм.