Компания Haval начала продажи кроссовера Chitu на китайском рынке

Пекин, 30 мая. Автомобиль Chitu стал более премиальным аналогом Haval Jolion, продажи которого стартовали на рынке России.

От Jolion новинка отличается оригинальным экстерьером и салоном, а также более богатым перечнем доступных опций.

Haval Chitu получил мультимедиа с более крупным тачскрином, цифровую приборную панель и двухзонный климат-контроль уже в стартовой модификации. Цены на новинку начинаются от 1,26 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, за Jolion в китайских автосалонах просят от 0,9 млн рублей.

В России стартовали продажи Haval Jolion, сообщалось ранее. Кроссовер Haval Jolion построен на модульной архитектуре L.E.M.O.N. В движение ее приводит безальтернативный 1,5-литровый наддувный бензиновый двигатель.