В России могут ввести норму покупки алкоголя в одни руки

Москва, 30 мая. Норму, по которой каждый россиянин сможет в одни руки покупать не более пяти литров алкоголя в год, предложили ввести в РФ.

С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. По его мнению, нужно определить допустимую норму, которую граждане смогут приобретать для себя. Кроме того, Хамзаев поддержал введение полной государственной монополии на продажу спиртного, передает URA.RU.

В России ранее предложили ограничить продажу самогонных аппаратов. Такая мера призвана помочь в борьбе с незаконным коммерческим оборотом алкоголя.