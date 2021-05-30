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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:18
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«Энерговойна» Украины с Россией продлится до первых холодов
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
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В России могут ввести норму покупки алкоголя в одни руки

Общество
В России могут ввести норму покупки алкоголя в одни руки
pixabay.com  /  Sharmant

Москва, 30 мая. Норму, по которой каждый россиянин сможет в одни руки покупать не более пяти литров алкоголя в год, предложили ввести в РФ.

С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. По его мнению, нужно определить допустимую норму, которую граждане смогут приобретать для себя. Кроме того, Хамзаев поддержал введение полной государственной монополии на продажу спиртного, передает URA.RU.

В России ранее предложили ограничить продажу самогонных аппаратов. Такая мера призвана помочь в борьбе с незаконным коммерческим оборотом алкоголя.

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россия алкоголь норма
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