Светлану Ходченкову без одежды назвали инопланетянкой

Москва, 30 мая. Известная российская актриса Светлана Ходченкова восхитила поклонников новой фотографией. На снимке звезда фильма «Пять невест» предстала обнаженной.

Аккаунты актрисы в социальных сетях буквально заполнены ее снимками с профессиональных фотосессий. Однако недавний кадр произвел настоящий фурор.

Ходченкова опубликовала фото, на котором позирует без одежды. Грудь артистка прикрыла руками. Больше всего внимание поклонников привлекла тонкая кожа и сильно проступающие позвонки артистки.

Фолловеры отметили, что всегда считали блондинку красивой, но после этой публикации лишь убедились в том, что она словно прибыла с другой планеты.

«Позвонок нереальный! Ты точно инопланетянка»; «Сколько эстетики в этом кадре! Светлана, вы словно прибыли на Землю из другой Вселенной»; «Какая красота… Никогда не видела настолько эстетичные позвонки. Инопланетная красота», — восторженно отметили пользователи соцсети.

Ходченкова является одной из самых востребованных российских актрис. За свою карьеру звезда уже успела сняться в нескольких западных картинах. Недавно стриминговый сервис Netflix анонсировал выход адаптации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль в проекте сыграет известная блондинка. Режиссерами сериала станут Валерий Федорович и Евгений Никишов.