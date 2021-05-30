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30 мая 21:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
20:49
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Пострадавшему при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейцу оказали медпомощь

  /   Обновлено: 30 мая 2021 20:40
Происшествия
Пострадавшему при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейцу оказали медпомощь
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Екатеринбург, 30 мая. Сотрудник Росгвардии, пострадавший при стрельбе, получил ранение в ногу, ему оказана первая помощь.

Ранее сообщалось, что он госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести. Также серьезно пострадала девочка, проходящая мимо. Она находится в тяжелом состоянии.

Стрелок мог принимать участие в боевых действиях, после этого у него начались проблемы с психикой. Он мог оказаться бывшим сотрудником правоохранительных органов Сергеем Б., сообщал ФАН.

По некоторым данным, супруга мужчины, открывшего огонь по прохожим на улице Бородина, незадолго до ЧП ушла от него. Другие детали происшествия устанавливаются.

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екатеринбург мвд стрелок
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Все новости / Происшествия / Пострадавшему при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейцу оказали медпомощь
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