Пострадавшему при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейцу оказали медпомощь

Екатеринбург, 30 мая. Сотрудник Росгвардии, пострадавший при стрельбе, получил ранение в ногу, ему оказана первая помощь.

Ранее сообщалось, что он госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести. Также серьезно пострадала девочка, проходящая мимо. Она находится в тяжелом состоянии.

Стрелок мог принимать участие в боевых действиях, после этого у него начались проблемы с психикой. Он мог оказаться бывшим сотрудником правоохранительных органов Сергеем Б., сообщал ФАН.

По некоторым данным, супруга мужчины, открывшего огонь по прохожим на улице Бородина, незадолго до ЧП ушла от него. Другие детали происшествия устанавливаются.