Киркоров в перьях станцевал вместе с Давой

Москва, 30 мая. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и рэпер Давид Манукян (Дава) облачились в перья для нового танцевального видео. Перформанс понравился не всем фанатам.

Эксцентричный ролик появился в Instagram-аккаунте Киркорова. Исполнитель похвастался, что у него отличное настроение, которое идеально подходит для танцев. Для видео артисты облачились в перья и одинаковые кроссовки с блестками. Поп-король и его протеже на кадрах синхронно двигаются под ритмичный бит.

«Настроение — воскресенье! Время танцевать», — подписал под видео Киркоров.

Мнение фолловеров артиста разделились. Некоторые оценили юмор и назвали подобные танцы поднимающими настроение. Однако большинство не оценили креатив и посчитали номер «днищем».

«От чего же мне тошно становится, глядя на эти танцы... Полное днище»; «Ниже плинтуса. Не думала, что оба так сильно упадут в моих глазах»; «У них с головой все в порядке? Кажется, весна плохо действует», — резко прокомментировали пользователи Instagram.

Этот же ролик Манукян опубликовал в своем TikTok-аккаунте, где публика оказалась более благосклонной к эксцентричным выходкам. Под публикацией отметились сотни пользователей, которые похвалили нового ведущего «Дома-2» за креатив.

Дава в последнее время делает заметные шаги по карьерной лестнице. Недавно артист впервые рассказал о своей новой работе, отметив, что получение должности постоянного ведущего «Дома-2» стало для него настоящим событием.