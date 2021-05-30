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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:17
Происшествия
СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
20:49
Общество
Алиханов создал рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний Калининграда
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Киркоров в перьях станцевал вместе с Давой

Шоу-бизнес
Киркоров в перьях станцевал вместе с Давой
Pr Scr instagram.com  /  @dava_m

Москва, 30 мая. Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и рэпер Давид Манукян (Дава) облачились в перья для нового танцевального видео. Перформанс понравился не всем фанатам.

Эксцентричный ролик появился в Instagram-аккаунте Киркорова. Исполнитель похвастался, что у него отличное настроение, которое идеально подходит для танцев. Для видео артисты облачились в перья и одинаковые кроссовки с блестками. Поп-король и его протеже на кадрах синхронно двигаются под ритмичный бит.

«Настроение — воскресенье! Время танцевать», — подписал под видео Киркоров.

Мнение фолловеров артиста разделились. Некоторые оценили юмор и назвали подобные танцы поднимающими настроение. Однако большинство не оценили креатив и посчитали номер «днищем».

«От чего же мне тошно становится, глядя на эти танцы... Полное днище»;

«Ниже плинтуса. Не думала, что оба так сильно упадут в моих глазах»;

«У них с головой все в порядке? Кажется, весна плохо действует», — резко прокомментировали пользователи Instagram.

Этот же ролик Манукян опубликовал в своем TikTok-аккаунте, где публика оказалась более благосклонной к эксцентричным выходкам. Под публикацией отметились сотни пользователей, которые похвалили нового ведущего «Дома-2» за креатив.

Дава в последнее время делает заметные шаги по карьерной лестнице. Недавно артист впервые рассказал о своей новой работе, отметив, что получение должности постоянного ведущего «Дома-2» стало для него настоящим событием.

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киркоров манукян певец дава
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