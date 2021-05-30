Ранившего двух человек в Екатеринбурге бросила жена

Екатеринбург, 30 мая. Супруга мужчины, открывшего огонь по прохожим на улице Бородина, незадолго до ЧП ушла от стрелка, передает Telegram-канал «ЕАН Екатеринбург».

По словам соседей, екатеринбуржец выпивал на протяжении двух дней. При этом ранее, как сообщал источник ФАН, он участвовал в боевых действиях, из-за чего у него начались проблемы с психикой. Какого характера — не уточняется.

Два человека были ранены в результате стрельбы в Екатеринбурге. Девочка получила пулю в живот, в тяжелом состоянии она находится в больнице. Еще один пострадавший — сотрудник Росгвардии. Силовики уже приступили к штурму квартиры, где скрывается предполагаемый злоумышленник.