Международная коалиция отказывается от борьбы с террористами в Ираке

Багдад, 30 мая. Силы Международной коалиции в Ираке отказываются от самостоятельных боевых операций против террористических формирований и переходят лишь к оказанию поддержки иракской армии.

«Международная коалиция подтвердила, что ее миссия в Ираке по разгрому «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) перешла от прямых боевых действий к дополнительной поддержке иракских сил, включая консультации и обучение», — говорится в заявлении спикера коалиции Уэйна Маротто для национального новостного агентства Ирака.

Кроме того, помощь включит в себя предоставление разведданных, материально-техническую поддержку, оперативные и стратегические консультации, воздушные удары по соответствующему запросу.

The US-led coalition against Daesh/ISIS terror group said its mission in Iraq has shifted from direct combat to providing support to the Iraqi army.https://t.co/jTi4qnV0QM pic.twitter.com/3CWKr4hCKS — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 30, 2021

Также Маротто напомнил, что иностранные контингенты находятся в регионе по «приглашению иракского правительства для ликвидации террористов и их остатков в конкретных частях Ирака и Сирии». Официальное количество солдат и офицеров международной коалиции достигает трех тысяч человек, из которых две с половиной тысячи — военнослужащие армии США.

US-led coalition in Iraq shifts mission on Daesh https://t.co/q4bPuYMnpN — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 30, 2021

При этом о разгроме радикальных исламистских группировок на иракской территории сообщалось еще в апреле 2018 года с соответствующим торжественным закрытием штаб-квартиры коалиции в Багдаде. Последующие операции были направлены на ликвидацию мелких групп боевиков и носили точечный характер.

Thus far in May @CJTFOIR & our partners completed 39 operations against Daesh, preventing 11 Daesh leaders & 59 henchmen from committing acts of terrorism against the people of Iraq & Syria. @SDFinformation, @cmoc_sdf, #SDF, #Peshmerga, #ISF, @IraqiCTS, #FactFriday. pic.twitter.com/0tzWZ7X2Ca — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) May 28, 2021

В январе 2020 года иракский парламент принял резолюцию с призывом к выводу иностранных армий с территории республики, а 7 апреля текущего года Багдад заявил о создании технического комитета, который занимается определением сроков и механизмов, связанных с выводом международных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.