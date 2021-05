Международная коалиция отказывается от борьбы с террористами в Ираке

Багдад, 30 мая. Силы Международной коалиции в Ираке отказываются от самостоятельных боевых операций против террористических формирований и переходят лишь к оказанию поддержки иракской армии.

Кроме того, помощь включит в себя предоставление разведданных, материально-техническую поддержку, оперативные и стратегические консультации, воздушные удары по соответствующему запросу.

The US-led coalition against Daesh/ISIS terror group said its mission in Iraq has shifted from direct combat to providing support to the Iraqi army. https://t.co/jTi4qnV0QM pic.twitter.com/3CWKr4hCKS

Также Маротто напомнил, что иностранные контингенты находятся в регионе по «приглашению иракского правительства для ликвидации террористов и их остатков в конкретных частях Ирака и Сирии». Официальное количество солдат и офицеров международной коалиции достигает трех тысяч человек, из которых две с половиной тысячи — военнослужащие армии США.

При этом о разгроме радикальных исламистских группировок на иракской территории сообщалось еще в апреле 2018 года с соответствующим торжественным закрытием штаб-квартиры коалиции в Багдаде. Последующие операции были направлены на ликвидацию мелких групп боевиков и носили точечный характер.

Thus far in May @CJTFOIR & our partners completed 39 operations against Daesh, preventing 11 Daesh leaders & 59 henchmen from committing acts of terrorism against the people of Iraq & Syria. @SDFinformation, @cmoc_sdf, #SDF, #Peshmerga, #ISF, @IraqiCTS, #FactFriday. pic.twitter.com/0tzWZ7X2Ca