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21:17
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СК: уральский стрелок был вооружен охотничьим карабином
21:13
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:08
Спорт
Кирилл Капризов может подписать восьмилетний контракт с «Миннесотой»
21:07
Шоу-бизнес
Манижа призналась в чувстве зависти к успешным людям
21:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок мог ранее совершить преступление
21:06
Ближний Восток
Нетаньяху уходит: Беннет объявил о создании нового правительства в Израиле
21:05
Происшествия
Силовики не подтвердили рассылку стрелком из Екатеринбурга сообщений о нападении
21:05
Общество
Он был с определенными комплексами: психолог Абравитова о екатеринбургском стрелке
21:02
Экономика
Презентованы две новые версии купе Tuatara
21:01
Общество
Медики назвали перечень запрещенных продуктов для мужчин после 40 лет
21:00
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказал сопротивление при задержании
21:00
ФАН-ТВ
Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом
20:59
Происшествия
Полиция опровергла взрыв на месте стрельбы в Екатеринбурге
20:59
Происшествия
Появилось видео штурма дома екатеринбургского стрелка
20:57
Происшествия
По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
20:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о 50 выстрелах на месте ЧП в Екатеринбурге
20:53
Политика
Политолог Жарихин категорично высказался о нежелании Белоруссии признавать Крым
20:52
США
Сотрудникам полиции Нью-Йорка запретили участвовать в гей-параде
20:50
Общество
Российский лагерь «Орленок» готов к приему детей
20:49
Общество
Алиханов создал рабочую группу по поддержке быстрорастущих компаний Калининграда
Все новости

Пьяный житель Тулы разгромил остановку общественного транспорта

Происшествия
Пьяный житель Тулы разгромил остановку общественного транспорта
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Тула, 30 мая. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в порче чужого имущества. Свою агрессию местный житель выместил на остановочном павильоне общественного транспорта. В ночное время он разгромил конструкцию, разбив стекла.

«Сотрудники органов внутренних дел проводили оперативные мероприятия, в ходе которых удалось выяснить личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 21-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Как предполагают стражи порядка, в момент совершения противоправного деяния мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим у него внезапно возникло желание разгромить остановочный павильон. Поэтому он стал без причин бить ногами по стеклу, пока не разбил его.

Ранее ФАН писал, что двух рыбаков, пропавших без вести в Тульской области, нашли мертвыми.

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тульская область полиция
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