Пьяный житель Тулы разгромил остановку общественного транспорта

Тула, 30 мая. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в порче чужого имущества. Свою агрессию местный житель выместил на остановочном павильоне общественного транспорта. В ночное время он разгромил конструкцию, разбив стекла.

«Сотрудники органов внутренних дел проводили оперативные мероприятия, в ходе которых удалось выяснить личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 21-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Как предполагают стражи порядка, в момент совершения противоправного деяния мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим у него внезапно возникло желание разгромить остановочный павильон. Поэтому он стал без причин бить ногами по стеклу, пока не разбил его.

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