Аналитик Першиков озвучил прогноз по курсу биткоина на июнь

Москва, 31 мая. Некоторое время курс биткоина продолжит оставаться в диапазоне 30-40 тысяч долларов за виртуальную монету, уверен ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

На следующей неделе самая популярная криптовалюта в мире может предпринять попытку выйти за пределы верхней границы с возможным ослаблением ниже 30 тысяч долларов за монету. Однако сильного подорожания биткоина до середины июня не стоит ожидать. Это объясняется тем, что формирование накопления объема на текущих уровнях для перехода к росту займет еще полторы-две недели. Затем целью восстановления станет уровень стоимости в 50 тысяч долларов за монету, передает слова Першикова РБК.

Вслед за снижением курса BTC будут дешеветь и альткоины, заявил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, ряд проектов с определенным фундаментальным позитивом могут показывать рост вне зависимости от ситуации на криптобиржах. Однако ключевым двигателем крипторынка останется биткоин.

Пока основная часть крипторынка переживает затяжной кризис, популярности набирает новая криптовалюта DubaiCoin. Ее стоимость на платформе Crypto.com достигла 1,13 тыс. долларов за монету.