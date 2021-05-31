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31 мая 17:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Аналитик Першиков озвучил прогноз по курсу биткоина на июнь

Экономика
Аналитик Першиков озвучил прогноз по курсу биткоина на июнь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 мая. Некоторое время курс биткоина продолжит оставаться в диапазоне 30-40 тысяч долларов за виртуальную монету, уверен ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

На следующей неделе самая популярная криптовалюта в мире может предпринять попытку выйти за пределы верхней границы с возможным ослаблением ниже 30 тысяч долларов за монету. Однако сильного подорожания биткоина до середины июня не стоит ожидать. Это объясняется тем, что формирование накопления объема на текущих уровнях для перехода к росту займет еще полторы-две недели. Затем целью восстановления станет уровень стоимости в 50 тысяч долларов за монету, передает слова Першикова РБК.

Вслед за снижением курса BTC будут дешеветь и альткоины, заявил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, ряд проектов с определенным фундаментальным позитивом могут показывать рост вне зависимости от ситуации на криптобиржах. Однако ключевым двигателем крипторынка останется биткоин.

Пока основная часть крипторынка переживает затяжной кризис, популярности набирает новая криптовалюта DubaiCoin. Ее стоимость на платформе Crypto.com достигла 1,13 тыс. долларов за монету.

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прогноз биткоин криптовалюты
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Все новости / Экономика / Аналитик Першиков озвучил прогноз по курсу биткоина на июнь
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