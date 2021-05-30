Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома

Эр-Рияд, 30 мая. Саудовский суд приговорил одного из принцев королевской семьи, который работал в министерстве муниципальных дел и жилищного строительства, к двум годам тюремного заключения по обвинению в использовании поддельного свидетельства об образовании. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч саудовских риалов (около 1,95 млн рублей).

В своем вердикте судья указал, что к осужденному обращаются как к «королевскому высочеству» — титул, который предоставляется исключительно потомкам монарха Абдул Азиза Аль Сауда.

Saudi court sentences a prince to prison on forgery charges https://t.co/JDHBjWeWD5 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 30, 2021

Суд также приговорил генерала министерства внутренних дел к восьми годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении своим служебным положением в личных интересах. Чиновник также должен выплатить штраф в размере 160 тысяч саудовских риалов (около 3,1 млн рублей).

Помимо этого, вынесены приговоры о лишении свободы в отношении других сотрудников МВД, которые были замешаны в том же деле.

В этом же контексте был осужден начальник службы безопасности в звании генерал-майора за мошенничество, злоупотребление административными и служебными полномочиями для достижения личной и коммерческой выгоды. Ему было назначено предварительное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и предписано выплатить штраф в размере 200 тысяч риалов (около 3.9 млн рублей).

#SaudiArabia: Prince convicted of forgery, jailed for 2 years. Top officers, businessmen get prison terms, hefty fines in corruption cases https://t.co/y7K2NW9eyF — Gulf News (@gulf_news) May 28, 2021

Кроме того, четверо других офицеров были приговорены к тюремному заключению на срок от трех до шести лет с большими штрафами по схожим обвинениям. Их также обвиняют в подделке документов, растрате государственных средств и превышение должностных полномочий.

В последние годы власти Саудовской Аравии усилили борьбу с коррупцией среди «белых воротничков», арестовав десятки государственных служащих и предпринимателей.

Кроме того, в феврале 2019 года в королевстве было принято решение учредить специализированное ведомство по борьбе с коррупцией. Отмечалось, что создание нового органа связано с кампанией по борьбе со взяточничеством и кумовством на местах, начало которой положил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд в 2017 году.

В марте 2020 года в ходе одного из громких процессов 298 человек были арестованы по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, присвоению и растрате государственных средств и отмыванию денежных средсвт. Общая сумма причиненного ущерба оценивалась в 379 миллионов риалов (почти 7,3 миллиарда рублей).

Saudi Arabia detains 298 public officials in new corruption probes https://t.co/JwmitmJCla pic.twitter.com/L000AVXEog — Reuters (@Reuters) March 15, 2020

Существуют три версии мотивов проведенных арестов: реальная борьба с коррупцией, проект по получению дополнительных финансовых средств, а также подготовка к полноценному приходу ко власти наследного принца Мухаммада бин Салмана и соответствующая этому зачистка элит.