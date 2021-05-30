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22:41
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22:39
Общество
Юрист объяснил, в каких случаях банк вернет украденные мошенниками средства
22:31
Политика
Минский суд решит судьбу россиянки Софии Сапеги
22:24
Политика
Пилоты рейса Ryanair сами приняли решение о полете в Минск
22:20
Политика
Пушков заявил о жесткости заявлений Байдена перед встречей с Путиным
22:16
Происшествия
Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу
22:07
Технологии
Ростех: тестовые зоны 5G с оборудованием из России могут запустить в 2023 году
22:00
Происшествия
«В любом случае война — это посттравматика»: Клинцевич о стрельбе в Екатеринбурге
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Калининградец пилил болгаркой снаряд, подорвался на нем и погиб
21:46
Происшествия
Мужчина из Екатеринбурга восемь раз выстрелил в бойцов Росгвардии
21:41
Происшествия
Гостиница «Северная» в Петрозаводске охвачена огнем
21:36
Общество
Авиация Белоруссии назвала причину посадки самолета Ryanair в Минске
21:34
Происшествия
Екатеринбургский стрелок оказался сильно пьян
21:33
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора любителям шашлыков
21:30
Политика
Росгвардейцы не пострадали при задержании стрелка в Екатеринбурге
21:25
Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
21:24
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Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома

Ближний Восток
Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
wikipedia.org  /  Mohamod Fasil / CC2

Эр-Рияд, 30 мая. Саудовский суд приговорил одного из принцев королевской семьи, который работал в министерстве муниципальных дел и жилищного строительства, к двум годам тюремного заключения по обвинению в использовании поддельного свидетельства об образовании. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч саудовских риалов (около 1,95 млн рублей).

В своем вердикте судья указал, что к осужденному обращаются как к «королевскому высочеству» — титул, который предоставляется исключительно потомкам монарха Абдул Азиза Аль Сауда.

Суд также приговорил генерала министерства внутренних дел к восьми годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении своим служебным положением в личных интересах. Чиновник также должен выплатить штраф в размере 160 тысяч саудовских риалов (около 3,1 млн рублей).

Помимо этого, вынесены приговоры о лишении свободы в отношении других сотрудников МВД, которые были замешаны в том же деле.

В этом же контексте был осужден начальник службы безопасности в звании генерал-майора за мошенничество, злоупотребление административными и служебными полномочиями для достижения личной и коммерческой выгоды. Ему было назначено предварительное наказание в виде 10 лет тюремного заключения и предписано выплатить штраф в размере 200 тысяч риалов (около 3.9 млн рублей).

Кроме того, четверо других офицеров были приговорены к тюремному заключению на срок от трех до шести лет с большими штрафами по схожим обвинениям. Их также обвиняют в подделке документов, растрате государственных средств и превышение должностных полномочий.

В последние годы власти Саудовской Аравии усилили борьбу с коррупцией среди «белых воротничков», арестовав десятки государственных служащих и предпринимателей.

Кроме того, в феврале 2019 года в королевстве было принято решение учредить специализированное ведомство по борьбе с коррупцией. Отмечалось, что создание нового органа связано с кампанией по борьбе со взяточничеством и кумовством на местах, начало которой положил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд в 2017 году.

В марте 2020 года в ходе одного из громких процессов 298 человек были арестованы по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, присвоению и растрате государственных средств и отмыванию денежных средсвт. Общая сумма причиненного ущерба оценивалась в 379 миллионов риалов (почти 7,3 миллиарда рублей).

Существуют три версии мотивов проведенных арестов: реальная борьба с коррупцией, проект по получению дополнительных финансовых средств, а также подготовка к полноценному приходу ко власти наследного принца Мухаммада бин Салмана и соответствующая этому зачистка элит.

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саудовская аравия аресты
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Все новости / Ближний Восток / Член королевской семьи арестован в Саудовской Аравии за подделку диплома
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