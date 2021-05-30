Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу

Москва, 30 мая. Движения Ольги Бузовой на «Венском балу» в Москве неприятно шокировали ее подписчиков в Instagram. Пользователи Сети обрушились на звезду с критикой, не стесняясь в выражениях.

Ольга Бузова пришла на бал в эффектном красном платье, выполненном из шелка, с перьями птицы на груди. Ее образ был дополнен черными босоножками на высоких шпильках. Как отметили пользователи социальной сети, на фоне других девушек, пришедших на бал, образ Бузовой был излишне откровенным. На фоне изящных девушек с платьями в пол, певица выглядела как сотрудница «эскорт агентства», подчеркивают подписчики.

Во время мероприятия певице пришлось танцевать танго. Однако, то ли от отсутствия таланта, то ли из-за неудобного наряда, Бузова не смогла показать достойное выступление. Подписчики увидели в движениях экс-участницы проекта «Танцы со звездами» и «Ледниковый период» фиаско и позор.

«Стыдно за вас, Оленька. Вы же участвовали во всех этих проектах, занимались с хореографами, а движения все равно как у колхозницы»; «Ну и позорище»; «Пластика бегемота. Что-то с чем-то» Гиппопотам»; «Даже вальс станцевать не может», — отметили комментаторы.

Напомним, ранее певица Ольга Бузова не сумела стерпеть нападки хейтеров в социальных сетях. В ответ на множество злобных комментариев она призналась, что использует «фотошоп» перед публикацией своих фотографий в социальные сети.