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30 мая 19:50
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новостей
19:49
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:49
Происшествия
Раненная во время стрельбы в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии
19:45
Шоу-бизнес
Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
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19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
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Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу

Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 30 мая. Движения Ольги Бузовой на «Венском балу» в Москве неприятно шокировали ее подписчиков в Instagram. Пользователи Сети обрушились на звезду с критикой, не стесняясь в выражениях.

Ольга Бузова пришла на бал в эффектном красном платье, выполненном из шелка, с перьями птицы на груди. Ее образ был дополнен черными босоножками на высоких шпильках. Как отметили пользователи социальной сети, на фоне других девушек, пришедших на бал, образ Бузовой был излишне откровенным. На фоне изящных девушек с платьями в пол, певица выглядела как сотрудница «эскорт агентства», подчеркивают подписчики.

Во время мероприятия певице пришлось танцевать танго. Однако, то ли от отсутствия таланта, то ли из-за неудобного наряда, Бузова не смогла показать достойное выступление. Подписчики увидели в движениях экс-участницы проекта «Танцы со звездами» и «Ледниковый период» фиаско и позор.

«Стыдно за вас, Оленька. Вы же участвовали во всех этих проектах, занимались с хореографами, а движения все равно как у колхозницы»; «Ну и позорище»; «Пластика бегемота. Что-то с чем-то» Гиппопотам»; «Даже вальс станцевать не может», — отметили комментаторы.

Напомним, ранее певица Ольга Бузова не сумела стерпеть нападки хейтеров в социальных сетях. В ответ на множество злобных комментариев она призналась, что использует «фотошоп» перед публикацией своих фотографий в социальные сети.

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видео бузова шоу-бизнес общество танцы бал реакция соцсетей
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