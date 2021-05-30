Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином

Москва, 30 мая. Политолог Марат Баширов сравнил ситуацию с басней «Слон и Моська».

В украинскую столицу в рамках гостевого визита прибыли члены немецкой делегации из партии экоактивистов. Во главе данной группы сопредседатель партии Роберт Хабек, главный оратор партии по восточноевропейским вопросам, депутат бундестага Мануэль Саррацин и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, одержимая русофобскими настроениями, пишет «Царьград».

Очевидно, что такой ход вызван разочарованиями Киева в сотрудничестве с США. Теперь Украина всерьез взялась за получение расположения будущего немецкого канцлера, чтобы вместе придумать как помешать России построить газопровод «Северный поток — 2».

Популярный украинский интервьюер Дмитрий Гордон, ранее назвал немцев «предателями», объяснив это тем, что Берлин поддержал строительство российского газопровода.

Поведение украинских ораторов, прокомментировал политолог Марат Баширов.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» — написал он в своем telegram-канале.

Также специалист подчеркнул, что подобные ситуации являются прямым вмешательством во внутренние дела другого государства. По его мнению Киев активно форсит поддержку оппонентов нынешней немецкой власти.

«Но Украина, конечно-о-о-о, имеет право так поступать. И что для нее Германия? Она — финансовый ресурс, страна, которая должна ей по гроб жизни, - да всё что угодно, но не лидер ЕС. Иронизирую, конечно», — указал Марат Баширов.

Политолог считает, что украинские элиты постоянно пытаются подстроиться под кардинальные перемены в геополитике и на энергетическом рынке Европы.

Ранее сообщалось о готовности сотрудничества Германии и России по производству «зеленого водорода».