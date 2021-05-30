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новостей
19:49
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:49
Происшествия
Раненная во время стрельбы в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии
19:45
Шоу-бизнес
Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
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Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином

  /   Обновлено: 30 мая 2021 19:44
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 30 мая. Политолог Марат Баширов сравнил ситуацию с басней «Слон и Моська».

В украинскую столицу в рамках гостевого визита прибыли члены немецкой делегации из партии экоактивистов. Во главе данной группы сопредседатель партии Роберт Хабек, главный оратор партии по восточноевропейским вопросам, депутат бундестага Мануэль Саррацин и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, одержимая русофобскими настроениями, пишет «Царьград».

Очевидно, что такой ход вызван разочарованиями Киева в сотрудничестве с США. Теперь Украина всерьез взялась за получение расположения будущего немецкого канцлера, чтобы вместе придумать как помешать России построить газопровод «Северный поток — 2».

Популярный украинский интервьюер Дмитрий Гордон, ранее назвал немцев «предателями», объяснив это тем, что Берлин поддержал строительство российского газопровода.

Поведение украинских ораторов, прокомментировал политолог Марат Баширов.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» — написал он в своем telegram-канале.

Также специалист подчеркнул, что подобные ситуации являются прямым вмешательством во внутренние дела другого государства. По его мнению Киев активно форсит поддержку оппонентов нынешней немецкой власти.

«Но Украина, конечно-о-о-о, имеет право так поступать. И что для нее Германия? Она — финансовый ресурс, страна, которая должна ей по гроб жизни, - да всё что угодно, но не лидер ЕС. Иронизирую, конечно», — указал Марат Баширов.

Политолог считает, что украинские элиты постоянно пытаются подстроиться под кардинальные перемены в геополитике и на энергетическом рынке Европы.

Ранее сообщалось о готовности сотрудничества Германии и России по производству «зеленого водорода».

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украина сотрудничество германия северный поток - 2 зеленые
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