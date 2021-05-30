Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети

Екатеринбург, 30 мая. Ролик с места происшествия, где неизвестный начал стрелять в людей с балкона, появился в Сети. В результате ЧП пострадали два человека.

По предварительным данным, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок получил ранение живота, мужчина травму ноги.

Территория вокруг дома оцеплена. Злоумышленник находится на четвертом этаже. На место инцидента направились спецслужбы, так как стрелявший спрятался.

Стрельбу по прохожим в Екатеринбурге мог открыть экс-сотрудник МВД, сообщал ФАН. По предварительной версии, стрелок пользуется автоматом «Сайга». Однако точного подтверждения информации о сотруднике полиции нет.