Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 мая. Неизвестный мужчина открыл огонь из стрелкового оружия по людям с балкона своей квартиры в Екатеринбурге. Об этом сообщают местные правоохранительные органы.

Согласно предварительным данным, виновник происшествия может являться бывшим сотрудником полиции. На место инцидента уже направились бойцы СОБР и росгвардейцы.

В результате стрельбы ранения получили два человека. Оба попадания случайны — мужчина стреляет наугад. Об этом ранее сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).