В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ

Луганск, 30 мая. Украинский военнослужащий погиб в результате подрыва мины в Донбассе, сообщает пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

Представители ведомства отмечают, что для в зону ответственности ВСУ, где произошел инцидент, направились сотрудники госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям для проведения работ по разминированию местности и старых минных полей.

«За прошедшие сутки в результате проведения инженерных работ подорвался на мине военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады. От полученных ранений он скончался в госпитале Северодонецка», — говорится в официальном сообщении Народной милиции ЛНР.

Вместе с этим бойцы ВСУ предпринимают все возможное для того, чтобы препятствовать работе наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе. Представители военного ведомства республики ранее сообщали о применении украинскими военнослужащими комплексов РЭБ в целях создания помех для беспилотников миссии.