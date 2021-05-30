Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 мая. Мужчина, стрелявший в прохожих и по машинам, предположительно, является бывшим сотрудником полиции Сергеем Б. Стрельба произошла на улице Бородина.

По предварительной версии, стрелок пользуется автоматом «Сайга». Однако точного подтверждения информации о сотруднике полиции нет, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник открыл огонь с балкона на четвертом этаже. Он ранил девочку, проходящую мимо, а также сотрудника Росгвардии, который получил травмы ноги. Мотивы экс-правоохранителя пока неизвестны. Все детали произошедшего уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы, сообщал ФАН.