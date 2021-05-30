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30 мая 19:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:49
Раненная во время стрельбы в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии
19:45
Шоу-бизнес
Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
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Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге

Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 30 мая. Мужчина, стрелявший в прохожих и по машинам, предположительно, является бывшим сотрудником полиции Сергеем Б. Стрельба произошла на улице Бородина.

По предварительной версии, стрелок пользуется автоматом «Сайга». Однако точного подтверждения информации о сотруднике полиции нет, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник открыл огонь с балкона на четвертом этаже. Он ранил девочку, проходящую мимо, а также сотрудника Росгвардии, который получил травмы ноги. Мотивы экс-правоохранителя пока неизвестны. Все детали произошедшего уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы, сообщал ФАН.

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мвд полиция стрелок
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Все новости / Происшествия / Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
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