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19:45
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Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
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Глюкоза поздравила собаку с днем рождения

Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
instagram.com  /  @glukozamusic

Москва, 30 мая. Известная певица Наталья Чистякова-Ионова, прославившаяся под псевдонимом Глюкоза, поздравила любимую собаку с днем рождения.

Именитая российская артистка посвятила публикацию в Instagram любимому домашнему питомцу — собаке по имени Нала. Она рассказала фанатам, что друг человека в их семье отмечает первый год жизни. Звезда поделилась радостными воспоминаниями и о первых днях, когда они только взяли питомца к себе домой.

«Нала открыла в каждом члене семьи новые грани любви. Помню, когда мы ее только взяли, дома было целое расписание, кто и во сколько обнимает малышку и гуляет с ней, чтобы не было драки. И вот ей уже годик», — умилила фанатов певица нежной публикацией.

На фото Глюкоза сидит вместе с рыжей собакой, на голове которой красуется праздничный колпак. Перед любимицей семьи поставлен торт. По снимку видно, что Нале не терпится его попробовать. На этот факт намекнула и сама звезда, попросив подписчиков угадать, сколько времени им потребовалось, чтобы поймать хороший кадр.

В начале мая в семье артистки отмечалось еще одно важное событие. 14-летие праздновала дочь Глюкозы Лидия. Исполнительница обратилась к наследнице, попросив ее как можно дольше оставаться ребенком.

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глюкоза собака звезды
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Все новости / Шоу-бизнес / Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
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