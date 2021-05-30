Глюкоза поздравила собаку с днем рождения

Москва, 30 мая. Известная певица Наталья Чистякова-Ионова, прославившаяся под псевдонимом Глюкоза, поздравила любимую собаку с днем рождения.

Именитая российская артистка посвятила публикацию в Instagram любимому домашнему питомцу — собаке по имени Нала. Она рассказала фанатам, что друг человека в их семье отмечает первый год жизни. Звезда поделилась радостными воспоминаниями и о первых днях, когда они только взяли питомца к себе домой.

«Нала открыла в каждом члене семьи новые грани любви. Помню, когда мы ее только взяли, дома было целое расписание, кто и во сколько обнимает малышку и гуляет с ней, чтобы не было драки. И вот ей уже годик», — умилила фанатов певица нежной публикацией.

На фото Глюкоза сидит вместе с рыжей собакой, на голове которой красуется праздничный колпак. Перед любимицей семьи поставлен торт. По снимку видно, что Нале не терпится его попробовать. На этот факт намекнула и сама звезда, попросив подписчиков угадать, сколько времени им потребовалось, чтобы поймать хороший кадр.

В начале мая в семье артистки отмечалось еще одно важное событие. 14-летие праздновала дочь Глюкозы Лидия. Исполнительница обратилась к наследнице, попросив ее как можно дольше оставаться ребенком.