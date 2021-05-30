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19:45
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Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
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В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот

  /   Обновлено: 30 мая 2021 19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
vk.com  /  Центр спасения медвежат-сирот

Горно-Алтайск, 30 мая. Центр поддержки брошенных испуганными медведицами медвежат создали на базе Алтайского биосферного заповедника в Республике Алтай, заявили в пресс-службе заповедника.

Каждый год в регионах, где водится бурый медведь, специалисты находят брошенных детенышей, говорится в сообщении. Как рассказали в заповеднике, чаще всего это происходит из-за лесозаготовительных работ, передает агентство ТАСС.

«Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Нередко медведицы гибнут от пуль браконьеров. Медвежат забирают домой, где они или обречены на гибель или на жизнь в клетке зоопарка», — добавили в заповеднике.

Проблема с брошенными медвежатами стала очень актуальна в России, в связи с чем и был создан центр. Аналогичное учреждение открыли в Тверской области. Специалисты из Твери оказали поддержку своим коллегам, чтобы построить заповедник в Республике Алтай.

Жители Мордовии все чаще становятся свидетелями беззаботных прогулок медведей. Как сообщалось ранее, косолапые строят свой маршрут вблизи населенных пунктов.

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алтай медведи хорошие новости россии
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Все новости / Общество / В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
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