В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот

Горно-Алтайск, 30 мая. Центр поддержки брошенных испуганными медведицами медвежат создали на базе Алтайского биосферного заповедника в Республике Алтай, заявили в пресс-службе заповедника.

Каждый год в регионах, где водится бурый медведь, специалисты находят брошенных детенышей, говорится в сообщении. Как рассказали в заповеднике, чаще всего это происходит из-за лесозаготовительных работ, передает агентство ТАСС.

«Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Нередко медведицы гибнут от пуль браконьеров. Медвежат забирают домой, где они или обречены на гибель или на жизнь в клетке зоопарка», — добавили в заповеднике.

Проблема с брошенными медвежатами стала очень актуальна в России, в связи с чем и был создан центр. Аналогичное учреждение открыли в Тверской области. Специалисты из Твери оказали поддержку своим коллегам, чтобы построить заповедник в Республике Алтай.

Жители Мордовии все чаще становятся свидетелями беззаботных прогулок медведей. Как сообщалось ранее, косолапые строят свой маршрут вблизи населенных пунктов.