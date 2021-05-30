Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне

Лондон, 30 мая. Актер Дмитрий Шаракоис сдает свою квартиру в Москве, чтобы свести концы с концами.

Российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли студента медицинского института Бориса Левина в телесериале «Интерны» в 2018 году принял трудное для себя решение переехать в Лондон. Актерские амбиции в столице Великобритании оказались никому не нужны. Дмитрий успел поработать официантом, разнорабочим на стройке. Спустя какое-то время он осознал, что средств на жизнь ему не хватит. Он питался практически просроченными продуктами и был вынужден сдать свою квартиру в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

После схемок в «Интернах» Шаракоис снялся еще примерно в 20 фильмах, а уж потом уехал в Англию.

Накануне актер выставил объявление о сдаче в аренду своей квартиры в российской столице. Артист за апартаменты без ремонта запросил 28 тысяч рублей в месяц. Состояние квартиры Дмитрия в Котельниках назвали плачевным. А кто-то даже дал ей название «портал в Ад».

Сейчас исполнитель роли Левина — маляр.Он занимается тем, что выезжает на заказ. У актера собственные кисточки, форма, респиратор и он отлично справляется с наружными работами.

С первых дней ему было тяжело. Он получал малооплачиваемые и трудоемкие заказы. Он начинал с подъездов, а потом перешел на потолки в квартирах. Сейчас, по словам Дмитрия он за четыре дня может заработать около 43 тысяч рублей. Иногда заказчики предоставляют ему жилье и даже кормят.

«Часто на меня накатывает депрессия. Когда я больше двух месяцев жил в гостиной у знакомых и работал с утра до вечера, — это был кошмар. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. Было очень тяжело. Тяжело, когда ты всю жизнь начиная с 16 лет актер, а здесь — вахтер», — рассказывал Шаракоис.

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