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30 мая 19:49
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новостей
19:45
Шоу-бизнес
Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
19:15
Шоу-бизнес
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Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне

Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
Кадр из фильма «Кавказская пленница!».

Лондон, 30 мая. Актер Дмитрий Шаракоис сдает свою квартиру в Москве, чтобы свести концы с концами.

Российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли студента медицинского института Бориса Левина в телесериале «Интерны» в 2018 году принял трудное для себя решение переехать в Лондон. Актерские амбиции в столице Великобритании оказались никому не нужны. Дмитрий успел поработать официантом, разнорабочим на стройке. Спустя какое-то время он осознал, что средств на жизнь ему не хватит. Он питался практически просроченными продуктами и был вынужден сдать свою квартиру в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

После схемок в «Интернах» Шаракоис снялся еще примерно в 20 фильмах, а уж потом уехал в Англию.

Накануне актер выставил объявление о сдаче в аренду своей квартиры в российской столице. Артист за апартаменты без ремонта запросил 28 тысяч рублей в месяц. Состояние квартиры Дмитрия в Котельниках назвали плачевным. А кто-то даже дал ей название «портал в Ад».

Сейчас исполнитель роли Левина — маляр.Он занимается тем, что выезжает на заказ. У актера собственные кисточки, форма, респиратор и он отлично справляется с наружными работами.

С первых дней ему было тяжело. Он получал малооплачиваемые и трудоемкие заказы. Он начинал с подъездов, а потом перешел на потолки в квартирах. Сейчас, по словам Дмитрия он за четыре дня может заработать около 43 тысяч рублей. Иногда заказчики предоставляют ему жилье и даже кормят.

«Часто на меня накатывает депрессия. Когда я больше двух месяцев жил в гостиной у знакомых и работал с утра до вечера, — это был кошмар. Так часто я никогда не думал о самоубийстве. Было очень тяжело. Тяжело, когда ты всю жизнь начиная с 16 лет актер, а здесь — вахтер», — рассказывал Шаракоис.

Ранее другая актриса из сериала «Интерны» Светлана Камынина рассказала об интимных сценах с Олегов Ефремовым.

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левин шаракоис дмитрий шаракоис
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