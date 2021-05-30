Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»

Москва, 30 мая. Актер Денис Шведов рассказал о главных сложностях реалити-шоу «Последний герой» и своих разочарованиях от проекта.

39-летняя звезда российских фильмов и сериалов Шведов признался, что на шоу пошел не ради денег. Его главной задачей было проверить себя и свою выносливость. Он признался, что и представить перед проектом не мог, что реальность «Последнего героя» настолько сурова.

В интервью для YouTube-канала «Георгий За Кадром» Шведов рассказал, что кроме элементарных удобств на острове главным его разочарованием стало неумение людей общаться

«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что взрослые люди не могут взаимодействовать не токсично», — поделился актер.

Он также заявил, что в детстве ему не хватало отца, человека, который бы мог научить быть сильным, подсказать, как поступать правильно. Остров помог ему стать таким самому для себя.

Шведова воспитывал отчим, который часто бил мальчика. До сих пор, уже будучи взрослым мужчиной, звезда российских фильмов пытается избавиться от психологических травм, оставленных грубой силой нового мужа матери.