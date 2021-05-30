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30 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:49
Раненная во время стрельбы в Екатеринбурге девочка находится в тяжелом состоянии
19:45
Шоу-бизнес
Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
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Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»

Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
пресс-служба первого канала

Москва, 30 мая. Актер Денис Шведов рассказал о главных сложностях реалити-шоу «Последний герой» и своих разочарованиях от проекта.

39-летняя звезда российских фильмов и сериалов Шведов признался, что на шоу пошел не ради денег. Его главной задачей было проверить себя и свою выносливость. Он признался, что и представить перед проектом не мог, что реальность «Последнего героя» настолько сурова.

В интервью для YouTube-канала «Георгий За Кадром» Шведов рассказал, что кроме элементарных удобств на острове главным его разочарованием стало неумение людей общаться

«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что взрослые люди не могут взаимодействовать не токсично», — поделился актер.

Он также заявил, что в детстве ему не хватало отца, человека, который бы мог научить быть сильным, подсказать, как поступать правильно. Остров помог ему стать таким самому для себя.

Шведова воспитывал отчим, который часто бил мальчика. До сих пор, уже будучи взрослым мужчиной, звезда российских фильмов пытается избавиться от психологических травм, оставленных грубой силой нового мужа матери.

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звезды шведов последний герой
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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
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