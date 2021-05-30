Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»

Москва, 30 мая. Звезды «Дома-2» Глеб Жемчугов и Александр Гобозов заявили в Instagram Stories о возвращении на обновленный проект и передали привет бывшей девушке.

«Ветеран» проекта, бывший парень звезды шоу Надежды Ермаковой Гобозов показался на «поляне» популярного реалити-шоу «Дом-2». Вместе с еще одним бывшим возлюбленным блогера Жемчуговым мужчина передал ей привет.

«Ермаковские здесь. Надька, спасибо за то, что подарила телевизионную жизнь», — поблагодарил бывшую девушку Жемчугов.

Попытки построить любовь с Ермаковой у молодых людей обернулись провалом. После этого Гобозов попытался начать отношения с Алианой Устиненко. Однако из-за взрывных характеров участников и эти отношения быстро завершились.

Рейтинговое шоу «Дом-2» переехало на телеканал «Ю» 19 апреля этого года, после того, как ТНТ отказался вести его трансляцию дальше. Чтобы поднять рейтинги проекта, редакторы пригласили на съемки в качестве ведущего бывшего парня Ольги Бузовой, отказавшейся вернуться в реалити-шоу. Давид Манукян согласился принять участие и заявил, что это будет для него новым опытом.