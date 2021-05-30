Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом

Кемерово, 30 мая. Пенсионер украл у работодателя грузовик и сдал его в пункт приема цветных металлов. Инцидент произошел в Новокузнецке.

К сотрудникам правоохранительных органов обратился 52-летний мужчина, сообщивший об угнанном с автостоянки грузовике. Общая сумма причиненного ущерба составила 250 тыс. рублей. Полицейские быстро задержали подозреваемого, которым оказался 63-летний бывший сотрудник организации.

Мужчина, который раньше работал сторожем, ночью забрался на территорию автостоянки и угнал грузовик. Позже он сдал его в пункт приема цветных металлов. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Житель Новокузнецка украл телефон директора после неудачного собеседования, сообщал ФАН. Похищенный смартфон злоумышленник продал за 1 тыс. рублей.