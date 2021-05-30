Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники

Москва, 30 мая. Субсидировать 50% затрат потребителей при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение предложил Минпромторг РФ.

Министерство сейчас завершает согласование соответствующего проекта постановления правительства, отметил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Это — еще одна субсидия на внедрение, которая проходит окончательное согласование. Планируется направить меру в сторону потребителей. Минпромторг готов компенсировать до 50% затрат в части перехода на отечественные решения с точки зрения как железа, так и софта.

В ходе выступления на форуме «Интеллект машин и механизмов» Шпак заявил, что ведомство готово субсидировать разработки по внедрению искусственного интеллекта. Данный проект сейчас находится на стадии согласования в федеральных органах исполнительной власти. Кроме того, по словам замминистра, власти намерены субсидировать 90% трат на производства технологического спецоборудования.

Читатели британского таблоида Daily Mail отметили, что синтез российской и китайской электроники в отрасли робототехники может быть интересным.