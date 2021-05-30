Глуховский обвинил молодежь в лицемерии из-за критики секс-сцены в «Тексте»

Москва, 30 мая. Писатель Дмитрий Глуховский осудил молодежь, критикующую фильм «Текст» за интимную сцену, и обвинил зрителей в ханжестве.

Фильм 2019 года «Текст» вошел в ряды шокового контента, бурно обсуждаемого в социальных сетях из-за откровенной сцены с моментом интима. Автор романа, по которому была снята картина, заявил, что считает ханжеством и лицемерием осуждать близость в художественных фильмах в эпоху порносайтов.

«Я считаю, что вся критика в адрес сексуальных сцен в фильме «Текст» объясняется только ханжеством зрителя. Во-первых, в мире, где есть интернет с известными всем порноресурсами, не думаю, что хоть какой-то эротической сценой можно кого-то шокировать», — заметил автор сценария в интервью iReactor.

Глуховского смутило также то, что фильм критикуют не пенсионеры, которые в силу возраста могут забыть о важности любовных соитий, а молодежь, знающая о сексе, благодаря интернету, практически все. Подобное лицемерие Глуховский назвал парадоксальной ситуацией.

Скандальная сцена в фильме «Текст» больше всего повлияла на репутацию актрисы Кристины Асмус. Хорошо отыгранный эпизод вызвал бурную реакцию, за что звезду начали травить и унижать в соцсетях.