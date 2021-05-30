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19:45
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Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
19:15
Шоу-бизнес
Глуховский обвинил молодежь в лицемерии из-за критики секс-сцены в «Тексте»
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Власти ЦАР начали полномасштабную кампанию по механизированию сельского хозяйства страны

Африка
Власти ЦАР начали полномасштабную кампанию по механизированию сельского хозяйства страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 30 мая. Власти Центральноафриканской Республики приступили к реализации проекта поддержки аграрного сектора страны.

Его основной целью является механизация процесса выращивания и переработки важной для ЦАР сельскохозяйственной культуры — кукурузы.

Профильное министерство работает совместно с местной организацией Société Nouvelle HUSACA, которая создана еще в 1967 году.

Проект подразумевает строительство большой мельницы, предназначенной для производства кукурузной муки. Это позволит в кратчайшие сроки реализовать программу импортозамещения. Новый сельскохозяйственный объект заменит старый, где рабочие вручную фасовали произведенные за границей продукты из пшеницы.

Данные инициативы подтверждают, что в ЦАР возвращается мирная жизнь. После разгрома боевиков «Коалиции патриотов за перемены» национальное правительство приступило к восстановлению инфраструктуры и экономики страны.

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сельское хозяйство цар
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Все новости / Африка / Власти ЦАР начали полномасштабную кампанию по механизированию сельского хозяйства страны
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