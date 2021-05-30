Власти ЦАР начали полномасштабную кампанию по механизированию сельского хозяйства страны

Банги, 30 мая. Власти Центральноафриканской Республики приступили к реализации проекта поддержки аграрного сектора страны.

Его основной целью является механизация процесса выращивания и переработки важной для ЦАР сельскохозяйственной культуры — кукурузы.

Профильное министерство работает совместно с местной организацией Société Nouvelle HUSACA, которая создана еще в 1967 году.

Проект подразумевает строительство большой мельницы, предназначенной для производства кукурузной муки. Это позволит в кратчайшие сроки реализовать программу импортозамещения. Новый сельскохозяйственный объект заменит старый, где рабочие вручную фасовали произведенные за границей продукты из пшеницы.

Данные инициативы подтверждают, что в ЦАР возвращается мирная жизнь. После разгрома боевиков «Коалиции патриотов за перемены» национальное правительство приступило к восстановлению инфраструктуры и экономики страны.