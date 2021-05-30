На Урале молодая студентка убила новорожденных котят и выпила их кровь

Екатеринбург, 30 мая. Девушка убила нескольких новорожденных котят, а после выпила их кровь. Шокирующий видеоролик распространили в мессенджере Telegram и соцсети «ВКонтакте».

Жестокая студентка — жительница Свердловской области. Сам процесс убийства она не сняла, но показала последствия своего поступка. По мнению подписчиков, у девушки проблемы с психикой, передает агентство URA.RU.

В беседе с журналистами глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых подтвердил случившееся. По его словам, расправу над котятами учинила 19-летняя жительница Талицы, которая проживает в общежитии.