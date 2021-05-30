Редкий Volkswagen Passat с огромным мотором выставлен на продажу в США

Нью-Йорк, 30 мая. За автомобиль, который продается на площадке Cars&Bids, предлагают чуть больше 14 тыс. долларов.

Уникальность Volkswagen Passat, выставленного на продажу на площадке Cars&Bids, заключается в том, что под капотом автомобиля располагается мощный 4-литровый двигатель W8, который выдает 275 л. с. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Всего было выпущено около 100 подобных автомобилей.

Новый автомобиль стоил 40 775 долларов. На данный момент за автомобиль с пробегом 197,5 тыс. км предлагают 14 200 долларов. На фото видно, что кузов авто в царапинах и вмятинах, а салон находится в неидеальном состоянии.

Немецкий производитель Volkswagen ранее объявил о старте продаж кроссовера Talagon на китайском рынке. Автомобиль стал самым большим в модельной линейке бренда. Стоимость нового кроссовера начинается от 3,4 млн рублей.