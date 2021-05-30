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19:45
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Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
19:15
Шоу-бизнес
Глуховский обвинил молодежь в лицемерии из-за критики секс-сцены в «Тексте»
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Редкий Volkswagen Passat с огромным мотором выставлен на продажу в США

Экономика
Редкий Volkswagen Passat с огромным мотором выставлен на продажу в США
Prt Scr twitter.com  /  @Gamma___Rey

Нью-Йорк, 30 мая. За автомобиль, который продается на площадке Cars&Bids, предлагают чуть больше 14 тыс. долларов.

Уникальность Volkswagen Passat, выставленного на продажу на площадке Cars&Bids, заключается в том, что под капотом автомобиля располагается мощный 4-литровый двигатель W8, который выдает 275 л. с. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Всего было выпущено около 100 подобных автомобилей.

Новый автомобиль стоил 40 775 долларов. На данный момент за автомобиль с пробегом 197,5 тыс. км предлагают 14 200 долларов. На фото видно, что кузов авто в царапинах и вмятинах, а салон находится в неидеальном состоянии.

Немецкий производитель Volkswagen ранее объявил о старте продаж кроссовера Talagon на китайском рынке. Автомобиль стал самым большим в модельной линейке бренда. Стоимость нового кроссовера начинается от 3,4 млн рублей.

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volkswagen Passat Cars&Bids
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Все новости / Экономика / Редкий Volkswagen Passat с огромным мотором выставлен на продажу в США
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