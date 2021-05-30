Власти ЦАР усиливают меры борьбы с коронавирусом и проводят вакцинацию населения

Банги, 30 мая. Министерство здравоохранения ЦАР объявило о полномасштабной вакцинации населения страны.

С момента начала кампании по борьбе с коронавирусом около двух тысяч человек уже обезопасили себя от инфекционного заболевания. Другие жители республики также намерены пройти эту медицинскую процедуру.

Министр здравоохранения Пьер Сомсе выразил надежду на то, что ЦАР получит большее количество медикаментов. Сама прививочная кампания проходит в три этапа. В первую очередь власти намерены защитить возрастную часть населения и медицинский персонал.

«На первом и втором этапах мы собираемся вакцинировать людей в возрасте 50 лет и старше, а также медработников. В течение третьей фазы нам необходимо обезопасить от COVID-19 остальных жителей республики», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось о том, что ЦАР получила первую партию препарата против заболевания. Тогда в страну прибыло около 60 тысяч доз AstraZeneca. Сегодня во всех больницах государства можно пройти бесплатный тест на коронавирус.

Правительство заботится о безопасности граждан и делает все возможное для защиты населения от смертоносного вируса. Положительные изменения в области здравоохранения стали частью полномасштабных реформ, которые проводит лидер республики Фостен-Арканж Туадера.

Воплощение проектов по развитию ЦАР стартовало после того, как национальная армия (FACA) разбила основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Правительственные войска вернули территории республики под контроль властей и восстановили порядок.