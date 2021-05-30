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19:45
Шоу-бизнес
Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
Общество
Икону Богоматери с греческой горы Афон доставили в Пензу
19:37
Общество
Подписчики Бузовой раскритиковали звезду после неудачного танца на балу
19:36
США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
19:15
Шоу-бизнес
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Власти ЦАР усиливают меры борьбы с коронавирусом и проводят вакцинацию населения

ЦАР
Власти ЦАР усиливают меры борьбы с коронавирусом и проводят вакцинацию населения
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 30 мая. Министерство здравоохранения ЦАР объявило о полномасштабной вакцинации населения страны.

С момента начала кампании по борьбе с коронавирусом около двух тысяч человек уже обезопасили себя от инфекционного заболевания. Другие жители республики также намерены пройти эту медицинскую процедуру.

Министр здравоохранения Пьер Сомсе выразил надежду на то, что ЦАР получит большее количество медикаментов. Сама прививочная кампания проходит в три этапа. В первую очередь власти намерены защитить возрастную часть населения и медицинский персонал.

«На первом и втором этапах мы собираемся вакцинировать людей в возрасте 50 лет и старше, а также медработников. В течение третьей фазы нам необходимо обезопасить от COVID-19 остальных жителей республики», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось о том, что ЦАР получила первую партию препарата против заболевания. Тогда в страну прибыло около 60 тысяч доз AstraZeneca. Сегодня во всех больницах государства можно пройти бесплатный тест на коронавирус.

Правительство заботится о безопасности граждан и делает все возможное для защиты населения от смертоносного вируса. Положительные изменения в области здравоохранения стали частью полномасштабных реформ, которые проводит лидер республики Фостен-Арканж Туадера.

Воплощение проектов по развитию ЦАР стартовало после того, как национальная армия (FACA) разбила основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Правительственные войска вернули территории республики под контроль властей и восстановили порядок.

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цар коронавирус
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