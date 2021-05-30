Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021

Рига, 30 мая. Белорусская хоккейная сборная лишилась шансов на выход в плей-офф планетарного первенства.

Сборная Белоруссии потерпела разгромное поражение от Швейцарии в шестом матче на ЧМ-2021 в Латвии. Встреча, которая прошла на арене Олимпийского центра Риги, завершилась победой команды Патрика Фишера со счетом 6:0.

За тур до окончания группового этапа сборная Белоруссии, на счету которой четыре очка, лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Заключительный матч на ЧМ-2021 подопечные Михаила Захарова проведут 1 июня против России.

Ранее сборная России выиграла четвертый матч на чемпионате мира в Риге. Подопечные Валерия Брагина со счетом 4:1 переиграли команду Швейцарии.