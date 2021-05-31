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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:53
Общество
Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открыли в новосибирском зоопарке
07:51
Общество
Аналитики назвали марки машин с самыми агрессивными водителями
07:50
Общество
Окраина России: в Сети обсудили «вассальную» Украину и ее хозяев НАТО
07:50
Общество
Мы все славяне: украинцы в соцсетях обсудили опрос о братских народах
07:48
Происшествия
Каршеринг не смог преодолеть большую лужу в Дизельном проезде в Петербурге
07:48
Наука
Археологи нашли стоянки древних кочевников в Нижегородской области
07:46
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
07:44
Общество
Шквалистый ветер обрушится на Башкирию в понедельник
07:42
Происшествия
ФАН публикует фото и подробности ДТП с 11 пострадавшими в Алтайском крае
07:28
Происшествия
Подросток на мопеде устроил смертельное ДТП под Новосибирском
07:23
Экономика
Мосбиржа открылась с повышения курса доллара
07:22
Политика
Москвичи показали повышенное доверие праймериз «Единой России»
07:04
Политика
Минфин США возобновит санкции против белорусских компаний
07:01
Общество
Опрос показал количество планировавших голосовать на первичных выборах ЕР
07:00
Общество
На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге
06:39
Общество
Ученый из США предупредил о риске появления COVID-26 и COVID-32
06:30
Новости Сирии
Вооруженные боевики «ан-Нусры» совершили 40 обстрелов в Сирии
06:29
Происшествия
Сахалинская хулиганка оседлала памятник японскому сумоисту
06:15
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на Алтае выросло до 11
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Политика
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На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге

Общество
На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге
Кадр из фильма «Тест на беременность-2»  / 

Москва, 31 мая. Российский телережиссер, композитор и монтажер Михаил Вайнберг сегодня празднует свой 46-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравила советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Рассказова.

Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с режиссером на проекте «Тест на беременность».

«Он — высокопрофессиональный режиссер. Знает, чего хочет, и умеет получить это от актеров. Всегда очень хорошо все объясняет, ставит верные задачи и добивается их исполнения. Он всегда собирает очень хорошую команду. С этими людьми очень интересно работать. Думаю, дело тут в том, что Миша умеет их собрать и увлечь. Кроме того, он всегда очень скрупулезно работает со сценарной группой и доводит сценарий до того, что его просто нужно снимать. Необходимо ему довериться, и все тогда будет хорошо», — сказала актриса.

Татьяна Рассказова также отметила наиболее яркие, на ее взгляд, черты характера режиссера.

«Я его очень люблю, мы с ним давно дружим. Помимо своих выдающихся профессиональных качеств, он замечательный, удивительный человек. Отзывчивый, добрый. На него можно положиться. Он поможет в любой трудной ситуации. Находит верные слова, если ты впадаешь в ступор», — поведала собеседница ФАН.

На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге
kino-teatr.ru  / Ритти

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Пусть у него будет очень-очень много интересной работы. Здоровья! Удачи во всех его делах! Хочется, чтобы он всегда оставался таким же задорным, веселым, азартным, интересным, красивым!» — поделилась Татьяна Рассказова.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.

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день рождения рассказова вайнберг
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Все новости / Общество / На него можно положиться: актриса Татьяна Рассказова о режиссере Михаиле Вайнберге
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