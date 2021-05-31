Москва, 31 мая. Российский телережиссер, композитор и монтажер Михаил Вайнберг сегодня празднует свой 46-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравила советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Рассказова.

Собеседница поделилась впечатлениями от совместной работы с режиссером на проекте «Тест на беременность».

«Он — высокопрофессиональный режиссер. Знает, чего хочет, и умеет получить это от актеров. Всегда очень хорошо все объясняет, ставит верные задачи и добивается их исполнения. Он всегда собирает очень хорошую команду. С этими людьми очень интересно работать. Думаю, дело тут в том, что Миша умеет их собрать и увлечь. Кроме того, он всегда очень скрупулезно работает со сценарной группой и доводит сценарий до того, что его просто нужно снимать. Необходимо ему довериться, и все тогда будет хорошо», — сказала актриса.

Татьяна Рассказова также отметила наиболее яркие, на ее взгляд, черты характера режиссера.

«Я его очень люблю, мы с ним давно дружим. Помимо своих выдающихся профессиональных качеств, он замечательный, удивительный человек. Отзывчивый, добрый. На него можно положиться. Он поможет в любой трудной ситуации. Находит верные слова, если ты впадаешь в ступор», — поведала собеседница ФАН.

kino-teatr.ru / Ритти

В завершение она поделилась своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Пусть у него будет очень-очень много интересной работы. Здоровья! Удачи во всех его делах! Хочется, чтобы он всегда оставался таким же задорным, веселым, азартным, интересным, красивым!» — поделилась Татьяна Рассказова.

Ранее режиссер Зиновий Ройзман через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марию Шукшину.