Памятка туристу: что интересного можно найти в древнейшей Феодосии

Феодосия ― один из древнейших городов Крыма, основанный греками в середине VI века до нашей эры. Его история поражает переплетением сотен культур и народов, периодами расцвета и упадка. Сегодня Феодосия ― это курортный и портовый город в юго-восточной части полуострова, привлекающий каждый сезон немалое количество туристов своим разнообразием пляжей, минеральными источниками, целебными грязями и приятным морем.
В свое время Феодосия вдохновляла таких выдающихся деятелей культуры и искусства, как Пушкин, Толстой, Чехов, Грибоедов, Айвазовский, Грин, Цветаева, Волошин, Паустовский, и многих других. Гости города найдут здесь немало музеев и исторических достопримечательностей, о некоторых из них расскажет ФАН.
Интересную историю имеет Ильинский маяк, расположенный на мысе Святого Ильи, с которого открывается потрясающий вид на берег. В давние времена суда, огибавшие значительно выдающийся от береговой линии мыс, гибли из-за сильных ветров и шторма, но на постройку маяка никак не выделяли средства. Однако в 1890-х годах в город приехала семья статского советника Рукавишникова ― их сын болел туберкулезом, и надежда была только на целебный крымский климат. Мальчик вскоре выздоровел, и благодарная мать за собственные деньги отстроила маяк, оснастив его лучшим в те времена оптическим прибором. В период Великой Отечественной войны маяк был разрушен, но в 1950-е годы его отстроили заново. Это место привлекает живописными видами и возможностью сделать необычные фото у маяка.
Генуэзская крепость Кафа ― один из главнейших символов Феодосии, построенный еще древнегреческими поселенцами. Она была почти разрушена во времена нашествия гуннов, однако в 1226 году ее выкупили из владений татарского ханства итальянские купцы, реконструировали и превратили в один из крупнейших рынков в регионе. До наших времен от былого величия крепости дошли лишь руины, однако и они привлекают множество туристов. Из-за этого Кафа считается одним из самых популярных мест для посещения в Феодосии.
Город также славится архитектурными достопримечательностями, среди которых Дача Стамболи. Она была сооружена в начале XX века и сейчас является памятником культурного наследия и музеем. Удивительно, но дворец дошел до наших времен практически в первозданном виде ― единственные ремонтные работы в нем проводились в 1952 году. Сейчас ее реконструируют во второй раз, поэтому посещение невозможно. Однако даже простая прогулка по окрестностям дачи не оставит равнодушным.
Зато для посещения открыт музей Александра Грина. Автор «Алых парусов», «Дороги в никуда» и «Золотой цепи» жил тут пять лет. Позже дом превратили в музей, в точности восстановили кабинет, где писатель творил, а интерьер оформили в стиле корабля с комнатами-каютами. Музей предлагает несколько вариантов посещения, а цены варьируются за билет для взрослого в диапазоне от 80 до 300 рублей. Для детей, студентов, пенсионеров и компаний предусмотрены другие расценки, ознакомиться подробнее с которыми можно на официальном сайте музея.
ФАН желает своим читателям интересного отдыха и напоминает, что ранее рассказывал о достопримечательностях Бахчисарая, которому, кроме величественного Ханского дворца, еще есть чем удивить своих гостей.