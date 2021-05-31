Памятка туристу: что интересного можно найти в древнейшей Феодосии

Феодосия ― один из древнейших городов Крыма, основанный греками в середине VI века до нашей эры. Его история поражает переплетением сотен культур и народов, периодами расцвета и упадка. Сегодня Феодосия ― это курортный и портовый город в юго-восточной части полуострова, привлекающий каждый сезон немалое количество туристов своим разнообразием пляжей, минеральными источниками, целебными грязями и приятным морем.

В свое время Феодосия вдохновляла таких выдающихся деятелей культуры и искусства, как Пушкин, Толстой, Чехов, Грибоедов, Айвазовский, Грин, Цветаева, Волошин, Паустовский, и многих других. Гости города найдут здесь немало музеев и исторических достопримечательностей, о некоторых из них расскажет ФАН.

Интересную историю имеет Ильинский маяк, расположенный на мысе Святого Ильи, с которого открывается потрясающий вид на берег. В давние времена суда, огибавшие значительно выдающийся от береговой линии мыс, гибли из-за сильных ветров и шторма, но на постройку маяка никак не выделяли средства. Однако в 1890-х годах в город приехала семья статского советника Рукавишникова ― их сын болел туберкулезом, и надежда была только на целебный крымский климат. Мальчик вскоре выздоровел, и благодарная мать за собственные деньги отстроила маяк, оснастив его лучшим в те времена оптическим прибором. В период Великой Отечественной войны маяк был разрушен, но в 1950-е годы его отстроили заново. Это место привлекает живописными видами и возможностью сделать необычные фото у маяка.

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Генуэзская крепость Кафа ― один из главнейших символов Феодосии, построенный еще древнегреческими поселенцами. Она была почти разрушена во времена нашествия гуннов, однако в 1226 году ее выкупили из владений татарского ханства итальянские купцы, реконструировали и превратили в один из крупнейших рынков в регионе. До наших времен от былого величия крепости дошли лишь руины, однако и они привлекают множество туристов. Из-за этого Кафа считается одним из самых популярных мест для посещения в Феодосии.

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Город также славится архитектурными достопримечательностями, среди которых Дача Стамболи. Она была сооружена в начале XX века и сейчас является памятником культурного наследия и музеем. Удивительно, но дворец дошел до наших времен практически в первозданном виде ― единственные ремонтные работы в нем проводились в 1952 году. Сейчас ее реконструируют во второй раз, поэтому посещение невозможно. Однако даже простая прогулка по окрестностям дачи не оставит равнодушным.

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Зато для посещения открыт музей Александра Грина. Автор «Алых парусов», «Дороги в никуда» и «Золотой цепи» жил тут пять лет. Позже дом превратили в музей, в точности восстановили кабинет, где писатель творил, а интерьер оформили в стиле корабля с комнатами-каютами. Музей предлагает несколько вариантов посещения, а цены варьируются за билет для взрослого в диапазоне от 80 до 300 рублей. Для детей, студентов, пенсионеров и компаний предусмотрены другие расценки, ознакомиться подробнее с которыми можно на официальном сайте музея.

ФАН желает своим читателям интересного отдыха и напоминает, что ранее рассказывал о достопримечательностях Бахчисарая, которому, кроме величественного Ханского дворца, еще есть чем удивить своих гостей.