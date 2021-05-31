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Политика
Байден с семьей посетил могилу сына Бо в годовщину его смерти
06:11
Политика
Трамп заявил, что Байден разрушает США
06:03
Политика
SWIFT может попасться в «санкционную спираль» против России
06:02
Экономика
Аналитики предсказали поведение цен на топливо до конца 2021 года
06:02
Общество
Памятка туристу: что интересного можно найти в древнейшей Феодосии
06:00
Политика
КНДР назвала своего настоящего противника
05:43
Наука
Ученый 200 лет назад предсказал нашествие насекомых в США
05:33
Происшествия
Похитителя металла убило током в трансформаторной подстанции на Сахалине
05:32
Политика
Капитан и владелец «Амура» запросили консульскую помощь
05:30
Общество
Синоптики призвали подмосковных дачников защитить рассаду от заморозков
05:12
Общество
Мошенники начали обманывать россиян фальшивым «приемом на работу»
05:12
Происшествия
Трое погибли и семь пострадали в ДТП с «Газелью» на трассе в Алтайском крае
05:08
Технологии
Датчик для прогнозирования природных катаклизмов изобрели в России
05:07
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Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова

Общество
Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
Global Look Press  /  Igor Gnevashev/Russian Look

31 мая советскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову могло бы исполниться 88 лет. Интеллигент, выросший на оперных и балетных спектаклях, запомнился отечественному зрителю отнюдь не уточненными образами, а ролями простоватых, но не лишенных обаяния персонажей. За годы творческой карьеры Бурков сыграл не один десяток разнохарактерных героев, и по случаю его дня рождения ФАН вспоминает самые яркие из них.

Зигзаг удачи (1968)

Трагикомедия о буднях работников провинциального фотоателье подарила Буркову первую значительную роль в фильмографии, пусть та и была далеко не первостепенной. Примечательно здесь другое: с этой картины началось творческое сотрудничество артиста с легендарным режиссером Эльдаром Рязановым, который ценил в нем яркую актерскую индивидуальность.

Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
Кадр из фильма «Зигзаг удачи»  / 

В забавной притче о человеческой жадности Бурков изобразил очаровательного художника-алкоголика, а компанию в кадре ему составили такие звезды, как Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев и Ирина Скобцева.

Старики-разбойники (1971)

Еще один замечательный образ Буркова подарила советским зрителям тонкая трагикомедия все того же мэтра Рязанова. Сюжет повествует о следователе прокуратуры в исполнении Юрия Никулина, которого «доброжелательные» сослуживцы активно отправляют на пенсию. Одним из них оказывается прокурор Федор Федяев, которого с блеском и присущим ему обаянием играет актер.

Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
Кадр из фильма «Старики-разбойники»  / 

Все, кто смотрел эту уморительную картину, не смогут не отметить коронные фразы персонажа: «Чувство юмора — это не ваша стихия» или «Найди теперь вора — это, как говорится, дело техники».

Калина красная (1973)

Роль криминального авторитета Губошлепа стала одной из лучших в карьере Буркова. Этого бы не случилось, если бы судьба не свела актера с классиком советского кино Василием Шукшиным, который стал для того наставником и близким другом.

Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
Кадр из фильма «Калина красная»  / 

Опасного матерого бандита можно по праву назвать украшением фильма, который после выхода на экраны сразу выбился в лидеры проката с показателем в 62,5 миллиона зрителей. По достоинству картину оценили и профессионалы: «Калина красная» получила приз польских кинокритиков «Варшавская сирена» за лучший иностранный фильм в польском прокате.

Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»  / 

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

В любимой новогодней ленте россиян Бурков вновь сыграл гуляку и балагура, на этот раз друга знаменитого Жени Лукашина. Его обаятельный герой занял совсем немного экранного времени, однако легендарная фраза «Положись на меня, я никогда не пьянею» прочно вошла в юмористический обиход советских людей.

Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
кадр из фильма «Они сражались за Родину»  / 

Они сражались за Родину (1975)

Совсем другим человеком Бурков предстал в военной драме Сергея Бондарчука, повествующей о событиях накануне Сталинградской битвы. Артист играет рядового Александра Копытовского, который по одноименному роману Михаила Шолохова был куда моложе, чем исполнитель роли. Как вспоминал актер, писатель долго присматривался к его кандидатуре, однако свой вердикт так и не озвучил.

Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова
кадр из фильма «Они сражались за Родину»  / 

В одиозной картине, номинированной на главный приз Каннского кинофестиваля, свою последнюю роль сыграл актер и режиссер Василий Шукшин, единственный по-настоящему близкий друг Георгия Буркова.

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