Балагур на экране и философ в жизни: роли в кино Георгия Буркова

31 мая советскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Георгию Буркову могло бы исполниться 88 лет. Интеллигент, выросший на оперных и балетных спектаклях, запомнился отечественному зрителю отнюдь не уточненными образами, а ролями простоватых, но не лишенных обаяния персонажей. За годы творческой карьеры Бурков сыграл не один десяток разнохарактерных героев, и по случаю его дня рождения ФАН вспоминает самые яркие из них.

Зигзаг удачи (1968)

Трагикомедия о буднях работников провинциального фотоателье подарила Буркову первую значительную роль в фильмографии, пусть та и была далеко не первостепенной. Примечательно здесь другое: с этой картины началось творческое сотрудничество артиста с легендарным режиссером Эльдаром Рязановым, который ценил в нем яркую актерскую индивидуальность.

Кадр из фильма «Зигзаг удачи» /

В забавной притче о человеческой жадности Бурков изобразил очаровательного художника-алкоголика, а компанию в кадре ему составили такие звезды, как Евгений Леонов, Евгений Евстигнеев и Ирина Скобцева.

Старики-разбойники (1971)

Еще один замечательный образ Буркова подарила советским зрителям тонкая трагикомедия все того же мэтра Рязанова. Сюжет повествует о следователе прокуратуры в исполнении Юрия Никулина, которого «доброжелательные» сослуживцы активно отправляют на пенсию. Одним из них оказывается прокурор Федор Федяев, которого с блеском и присущим ему обаянием играет актер.

Кадр из фильма «Старики-разбойники» /

Все, кто смотрел эту уморительную картину, не смогут не отметить коронные фразы персонажа: «Чувство юмора — это не ваша стихия» или «Найди теперь вора — это, как говорится, дело техники».

Калина красная (1973)

Роль криминального авторитета Губошлепа стала одной из лучших в карьере Буркова. Этого бы не случилось, если бы судьба не свела актера с классиком советского кино Василием Шукшиным, который стал для того наставником и близким другом.

Кадр из фильма «Калина красная» /

Опасного матерого бандита можно по праву назвать украшением фильма, который после выхода на экраны сразу выбился в лидеры проката с показателем в 62,5 миллиона зрителей. По достоинству картину оценили и профессионалы: «Калина красная» получила приз польских кинокритиков «Варшавская сирена» за лучший иностранный фильм в польском прокате.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» /

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

В любимой новогодней ленте россиян Бурков вновь сыграл гуляку и балагура, на этот раз друга знаменитого Жени Лукашина. Его обаятельный герой занял совсем немного экранного времени, однако легендарная фраза «Положись на меня, я никогда не пьянею» прочно вошла в юмористический обиход советских людей.

кадр из фильма «Они сражались за Родину» /

Они сражались за Родину (1975)

Совсем другим человеком Бурков предстал в военной драме Сергея Бондарчука, повествующей о событиях накануне Сталинградской битвы. Артист играет рядового Александра Копытовского, который по одноименному роману Михаила Шолохова был куда моложе, чем исполнитель роли. Как вспоминал актер, писатель долго присматривался к его кандидатуре, однако свой вердикт так и не озвучил.

кадр из фильма «Они сражались за Родину» /

В одиозной картине, номинированной на главный приз Каннского кинофестиваля, свою последнюю роль сыграл актер и режиссер Василий Шукшин, единственный по-настоящему близкий друг Георгия Буркова.