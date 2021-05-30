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Шоу-бизнес
Живущая на пособие по безработице модель Анна Вьялицына пытается отсудить алименты
19:44
Происшествия
Вооруженный екатеринбуржец продолжает обстреливать людей
19:44
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19:37
Общество
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19:36
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Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
19:35
Происшествия
Кадры с места стрельбы по прохожим в Екатеринбурге появились в Сети
19:34
Происшествия
Бойцы Росгвардии и СОБР выехали на место стрельбы в Екатеринбурге
19:32
Происшествия
Стреляющий с балкона екатеринбуржец ранил ребенка и сотрудника Росгвардии
19:32
Политика
Украина винит Германию в предательстве и при этом сотрудничает с Берлином
19:32
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего двоих в Екатеринбурге
19:27
Новороссия
В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего ВСУ
19:25
Шоу-бизнес
Глюкоза поздравила собаку с днем рождения
19:21
Общество
В Республике Алтай появился центр по реабилитации медвежат-сирот
19:20
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» поведал о своей жизни в Лондоне
19:20
Шоу-бизнес
Актер Денис Шведов рассказал о главном разочаровании от «Последнего героя»
19:20
Шоу-бизнес
Александр Гобозов вернулся в шоу «Дом-2»
19:18
Происшествия
Житель Новокузнецка украл у работодателя грузовик и сдал его на лом
19:16
Экономика
Минпромторг предложил поощрять импортозамещение в отрасли электроники
19:15
Спорт
Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021
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Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям

США
Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
PrScr Twitter  /  @joncoopertweets

Нэшвилл, 30 мая. Магазин головных уборов Hatwrks в Нэшвилле, Теннесси, подвергся резкой критике за продажу нашивок в виде звезды Давида с надписью «не вакцинирован».

Таким образом руководство магазина пыталось поднять вопрос о дискриминации людей по признаку наличия прививок, сравнивая отсутствие паспорта вакцинации с нашивкой, используемой в нацистской Германии для идентификации евреев и других лиц «неарийского происхождения».

«Все непривитые люди будут изолированы от общества, помечены и должны носить маску. Что дальше?» — гласил пост в официальном Instagram-аккаунте магазина.

Тем не менее, общественные активисты обвинили руководство магазина в разжигании межнациональной ненависти и антисемитизме.

Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям
PrScr Twitter  / @TwoPucketts

Активисты организовали возле магазина пикет с требованиями «продавать шляпы, а не ненависть» и «нет нацистам в Нэшвилле».

Владелец магазина Джиджи Гаскинс была вынуждена выступить с разъяснениями.

«Я надеялась поделиться своим искренним беспокойством и страхом и сделать все возможное, чтобы больше никогда не повторилось ничего подобного Холокосту», — говорится в заявлении в соцсетях.

Несмотря на извинения, принесенные представителями магазина, знаменитый производитель головных уборов, компания Стетсон поспешила заявить об отказе сотрудничать с Hatwrks.

Антипрививочная кампания в США значительно усилилась с началом вакцинации от COVID-19. Особую обеспокоенность среди граждан вызывает сегрегация по признаку наличия прививок. В ряде стран граждане с отсутствующей прививкой от коронавируса фактически поражаются в основных правах, таких как свобода собраний и перемещения. На этом фоне развиваются различные теории заговора, утверждающие о «чипировании» людей посредством вакцины, влиянии вышек связи 5G и прочие.

С другой стороны удивляет реакция различных правозащитных обществ и групп активистов, предпочитающих обвинять граждан, вместо того, чтобы обратить внимание на существующую проблему с нарушением прав человека или заняться информированием населения о плюсах и минусах вакцинации. Но таковы реалии современного западного общества: правозащитники защищают крупные корпорации, нацисты выступают под вывеской антифашистов, а борцы за свободу слова готовы заткнуть любого, кто не согласен с их повесткой.

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сша антисемитизм свобода человека
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