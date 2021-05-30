Антифа в Нэшвилле обвинили противников ковид-паспортов в ненависти к евреям

Нэшвилл, 30 мая. Магазин головных уборов Hatwrks в Нэшвилле, Теннесси, подвергся резкой критике за продажу нашивок в виде звезды Давида с надписью «не вакцинирован».

Таким образом руководство магазина пыталось поднять вопрос о дискриминации людей по признаку наличия прививок, сравнивая отсутствие паспорта вакцинации с нашивкой, используемой в нацистской Германии для идентификации евреев и других лиц «неарийского происхождения».

«Все непривитые люди будут изолированы от общества, помечены и должны носить маску. Что дальше?» — гласил пост в официальном Instagram-аккаунте магазина.

Тем не менее, общественные активисты обвинили руководство магазина в разжигании межнациональной ненависти и антисемитизме.

PrScr Twitter / @TwoPucketts

Активисты организовали возле магазина пикет с требованиями «продавать шляпы, а не ненависть» и «нет нацистам в Нэшвилле».

Владелец магазина Джиджи Гаскинс была вынуждена выступить с разъяснениями.

«Я надеялась поделиться своим искренним беспокойством и страхом и сделать все возможное, чтобы больше никогда не повторилось ничего подобного Холокосту», — говорится в заявлении в соцсетях.

Несмотря на извинения, принесенные представителями магазина, знаменитый производитель головных уборов, компания Стетсон поспешила заявить об отказе сотрудничать с Hatwrks.

Антипрививочная кампания в США значительно усилилась с началом вакцинации от COVID-19. Особую обеспокоенность среди граждан вызывает сегрегация по признаку наличия прививок. В ряде стран граждане с отсутствующей прививкой от коронавируса фактически поражаются в основных правах, таких как свобода собраний и перемещения. На этом фоне развиваются различные теории заговора, утверждающие о «чипировании» людей посредством вакцины, влиянии вышек связи 5G и прочие.

С другой стороны удивляет реакция различных правозащитных обществ и групп активистов, предпочитающих обвинять граждан, вместо того, чтобы обратить внимание на существующую проблему с нарушением прав человека или заняться информированием населения о плюсах и минусах вакцинации. Но таковы реалии современного западного общества: правозащитники защищают крупные корпорации, нацисты выступают под вывеской антифашистов, а борцы за свободу слова готовы заткнуть любого, кто не согласен с их повесткой.