Анамнез недели: Белоруссия «под прицелом» и переговоры Путина с Байденом

Федеральное агентство новостей представляет новый проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным гостем будут обсуждать самые последние и горячие новости.

Сегодня ведущий — Дмитрий Кухто — юрист, член Ассоциации юристов России. Его гостем стал Михаил Амосов — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Вместе они диагностируют самые запоминающиеся события прошедшей недели: события в Белоруссии, предстоящий саммит президентов России и США, новые санкции против нашей страны и многое другое.

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