Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России

Москва, 30 мая. Эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин рассказал, как получить бесплатную медицинскую помощь во время отпуска или путешествий по России.

Специалист напомнил, что, находясь в любом регионе страны, гражданин РФ может бесплатно вызвать скорую помощь. Если прибывшая бригада медиков решит, что пациенту требуется госпитализация, то россиянин получит всю необходимую медицинскую помощь бесплатно в больницах, которые работают с пациентами по ОМС.

Также Шкитин отметил, что человек может обратиться за неотложной помощью в государственную поликлинику. Для того чтобы узнать, куда обратиться, можно позвонить прямо на горячую линию в страховую компанию, которая выдала вам полис ОМС.

По полису ОМС медицинские учреждения обязаны предоставить полный пакет услуг в случае обострения хронического заболевания. Эксперт подчеркнул, что бесплатным является лечение коронавируса и исследование КТ.

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