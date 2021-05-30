Украинский посол умер в отеле Таиланда

Бангкок, 30 мая. На острове Ко-Липе нашли мертвым украинского посла, 44-летнего Андрея Бешту. Пока причины его смерти не установлены.

Бешту без признаков жизни обнаружили рано утром в номере. По словам сына умершего, накануне тот жаловался на состояние здоровья. Он страдал отравлением и даже несколько раз терял сознание.

Несколько изданий опубликовали информацию о том, что причиной смерти дипломата стал сердечный приступ. Аналогичную версию выдвинули и в полиции Таиланда. Однако точный диагноз станет известен позже.