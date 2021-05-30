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30 мая 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Экономика
ФАС предложила поощрять регионы за развитие конкуренции
18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
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Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
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В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе

Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Челышев

Стерлитамак, 30 мая. Праздничный салют завершился пожаром в учебном корпусе Башкирского государственного университета (БашГУ). Снаряд попал в окно кабинета, расположенного на втором этаже.

Фейерверк в честь Дня города был организован местной администрацией, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН). Заметив, что после попадания пиротехники помещение охватил огонь, очевидцы вызвали спасателей.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, но оргтехника, находившаяся в кабинете, восстановлению не подлежит.

На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с фейерверками. Площадь пожара составила 3000 кв. м. Видео с места событий публиковал ФАН.

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пожар салют стерлитамак
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