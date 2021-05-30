В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе

Стерлитамак, 30 мая. Праздничный салют завершился пожаром в учебном корпусе Башкирского государственного университета (БашГУ). Снаряд попал в окно кабинета, расположенного на втором этаже.

Фейерверк в честь Дня города был организован местной администрацией, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН). Заметив, что после попадания пиротехники помещение охватил огонь, очевидцы вызвали спасателей.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, но оргтехника, находившаяся в кабинете, восстановлению не подлежит.

На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с фейерверками. Площадь пожара составила 3000 кв. м. Видео с места событий публиковал ФАН.