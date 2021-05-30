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18:19
Экономика
ФАС предложила поощрять регионы за развитие конкуренции
18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
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«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
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Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем

Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
youtube.com  /  Наука и технология

Вашингтон, 30 мая. Счетная палата США сообщила, что программа по созданию гиперзвукового вооружения отстает от графика на два-три года, а от прогресса России в этой области — на пять лет.

Недавно ВМС США провели первые испытания ходовой части гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike и Long Range Hypersonic Weapon. Известно, что твердотопливная ракетная ступень будет использована с разгонным блоком C-HGB.

Военные аналитики уверены, что, несмотря на большие денежные вливания, Соединенные Штаты пока не справляются с запланированной реализацией программы. Отставание США от России в этом направлении сохранится на ближайшие годы, считают эксперты.

Исследовательская служба Конгресса Соединенных Штатов в апреле заявила, что в данный момент они заняты планами по закупкам готового оружия для последующего перевооружения армии. Большинство американских проектов по созданию гиперзвукового оружия не предусматривает применения ядерных боеголовок, и это также усложняет задачу конструкторам.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский уверен, что такой вид вооружения у Пентагона не появится раньше 2025 года, а попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука вообще обернулась для США рядом проблем.

«Несомненно, США хотели бы иметь у себя на вооружении ракетный комплекс, подобный российскому «Авангарду», который уже стоит на боевом дежурстве в ВС России», — уточнил аналитик в интервью RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что американская гиперзвуковая ракета воздушного базирования запаздывает на пять лет. Вашингтон больше работает на внутреннюю пропаганду и получение дополнительного финансирования, уверен специалист.

В России налажено мощное производство жаростойких материалов, и это позволяет ей двигаться дальше в развитии проекта. Россия успела анонсировать несколько новых гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности, а Пентагон только пытается их создать.

Ранее американский журналист Питер Сучиу оценил ядерный потенциал России. В своей статье он выделил все самые сильные и слабые составляющие.

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россия сша гиперзвуковое оружие
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