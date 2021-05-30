Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами

Тамбов, 30 мая. Российский футбольный клуб «Тамбов», завершивший минувший сезон РПЛ на последнем месте, попрощался с болельщиками.

Пресс-служба «Тамбова» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором попрощалась с болельщиками. Представители клуба поблагодарили фанатов за поддержку на протяжении всех лет его существования.

«Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто», — отметили в пресс-службе команды.

О серьезных финансовых проблемах «Тамбова» стало известно в зимнее межсезонье. Команду покинули практически все игроки основного сезона. В результате «Тамбов» набрал 13 очков в 30 матчах РПЛ и завершил сезон на 16-м месте.

Ранее полузащитник сборной России Александр Головин назвал главного фаворита предстоящего чемпионата Европы по футболу. Турнир стартует 11 июня.