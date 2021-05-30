В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном

Волгоград, 30 мая. В урюпинскую больницу с алкогольной интоксикацией попала 15-летняя девочка. Незадолго до госпитализации она отдыхала со своими друзьями на пляже озера Подпесочное.

Именно там девочка и попробовала самогон. В какой-то момент ей стало плохо и друзья вызвали скорую. Школьницу госпитализировали в детское отделение Урюпинской ЦРБ.

Девочка растет в неполной семье и характеризуется положительно, на учете у полицейских — не стоит. Сотрудники правоохранительных органов проводит проверку по факту случившегося.

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