Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19

Москва, 30 мая. Пять рекомендаций по избавлению от психических расстройств, вызванных коронавирусной инфекцией, дала психотерапевт и психолог Наталья Сатири.

Можно использовать технику «здесь и сейчас». Человеку нужно научиться мысленно быть в настоящем и не думать о том, вдруг он или кто-то из родственников снова заболеет. Вторым способом психолог назвала позитивное мышление. В этом случае человеку важно концентрироваться на хороших событиях в его жизни, передает «Российская газета».

Также важно регулярное общение. При этом отдавать предпочтение в беседе нужно позитивным темам, подчеркнула врач. В качестве еще одного метода она порекомендовала читать меньше новостей и реже смотреть телевизор. Кроме того, необходимо найти развлечение, которые поможет избежать уныния, подытожила Сатири.

До этого кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, как негативные эмоции могут помочь в жизни. Например, они позволяют человеку избавляться от инфантилизма.