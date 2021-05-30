Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма

Симферополь, 30 мая. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель рассказал о впечатлениях немецкой делегации.

Немцы прибыли с ознакомительным визитом на полуостров 22 мая. Делегация состояла из 25 человек. Крым они посетили в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

«Уезжают они с особой эйфорией. Все отмечают, что полуостров, с его природными красотами и развитой современной инфраструктурой, стал для них открытием. Они смогли убедиться, что Крым — безопасный регион», — сказал Гемпель.

Он отметил, что делегация из Германии планирует в следующем году снова приехать в Крым, но уже в расширенном составе, чтобы провести крупный международный турнир по хоккею.

Ранее глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что его восхитил Крымский мост. Он отметил, что сооружение является очень качественным и красивым.