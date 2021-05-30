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18:19
Экономика
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18:18
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Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
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Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
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Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
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Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма

  /   Обновлено: 30 мая 2021 18:15
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
crimea.gov.ru  /  Государственный совет республики Крым

Симферополь, 30 мая. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель рассказал о впечатлениях немецкой делегации.

Немцы прибыли с ознакомительным визитом на полуостров 22 мая. Делегация состояла из 25 человек. Крым они посетили в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

«Уезжают они с особой эйфорией. Все отмечают, что полуостров, с его природными красотами и развитой современной инфраструктурой, стал для них открытием. Они смогли убедиться, что Крым — безопасный регион», — сказал Гемпель.

Он отметил, что делегация из Германии планирует в следующем году снова приехать в Крым, но уже в расширенном составе, чтобы провести крупный международный турнир по хоккею.

Ранее глава немецкой делегации Виктор Триппель заявил, что его восхитил Крымский мост. Он отметил, что сооружение является очень качественным и красивым.

 

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россия крым делегация немцы гемпель
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Все новости / Политика / Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
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