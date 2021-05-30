Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 30 мая. Смертельное столкновение трех автомобилей случилось в городе Боре Нижегородской области. В результате ДТП погибли четыре человека.

Дорожное происшествие случилось на 42-м километре автомобильной дороги регионального значения Р-159 Нижний Новгород — Киров. Три легковые автомобиля не поделили трассу и спровоцировали ДТП.

Всего в аварии пострадали семь человек, четверо из них погибли на месте. Остальные трое пострадавших, в том числе двое детей, были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Отмечается, что пострадавшие несовершеннолетние находятся в реанимации. Причины ДТП выясняются.

Под Смоленском столкнулись грузовик и микроавтобус с 20 гражданами Белоруссии. В результате аварии 13 человек получили серьезные травмы.