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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Экономика
ФАС предложила поощрять регионы за развитие конкуренции
18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
18:01
Общество
Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
18:01
Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
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Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати

Шоу-бизнес
Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
instagram.com  /  @alisa_grabovaja

Лондон, 30 мая. Финал нового сезона шоу «Холостяк» стал по-настоящему грустным. Проигравшая в борьбе за сердце Тимати модель Алиса Грабовая объяснила, почему не смогла одержать победу.

Восьмой сезон проекта ТНТ завершился победой модели Екатерины Сафаровой, которой основатель лейбла Black Star подарил кольцо. Во время последнего разговора музыкант подарил Грабовой песню и навсегда распрощался с ней.

После выхода выпуска в эфир финалистка объяснила свое поражение в посте в Instagram. Она уверена, что выбор Тимати обусловлен нехваткой времени на нее.

«Мне лишь очень жаль, что кому-то не хватило времени узнать меня, а кому-то, к большому сожалению, просто не хватит жизни, чтобы поверить и открыться любви. Я не жалею, что все завершилось именно таким образом. Все к лучшему!» — эмоционально написала модель в соцсети.

Грабовая отметила, что после поражения в финале она смогла осознать, что пришла на шоу не к конкретному человеку, чтобы бороться за его любовь, а к людям. Таким образом, она смогла привлечь внимание тех, кто последует за ней в новую, «наполненную любовью» жизнь.

Победительница сезона тоже посвятила проекту пост в социальной сети Instagram. Сафарова откровенно рассказала о своих эмоциях, поблагодарив создателей шоу. Она отдельно обратилась к Тимати, который раскрылся ей как брутальный и «безумно чувственный» мужчина.

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тимати холостяк Сафарова грабовая
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Все новости / Шоу-бизнес / Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати
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