Финалистка «Холостяка» объяснила свое поражение в борьбе за сердце Тимати

Лондон, 30 мая. Финал нового сезона шоу «Холостяк» стал по-настоящему грустным. Проигравшая в борьбе за сердце Тимати модель Алиса Грабовая объяснила, почему не смогла одержать победу.

Восьмой сезон проекта ТНТ завершился победой модели Екатерины Сафаровой, которой основатель лейбла Black Star подарил кольцо. Во время последнего разговора музыкант подарил Грабовой песню и навсегда распрощался с ней.

После выхода выпуска в эфир финалистка объяснила свое поражение в посте в Instagram. Она уверена, что выбор Тимати обусловлен нехваткой времени на нее.

«Мне лишь очень жаль, что кому-то не хватило времени узнать меня, а кому-то, к большому сожалению, просто не хватит жизни, чтобы поверить и открыться любви. Я не жалею, что все завершилось именно таким образом. Все к лучшему!» — эмоционально написала модель в соцсети.

Грабовая отметила, что после поражения в финале она смогла осознать, что пришла на шоу не к конкретному человеку, чтобы бороться за его любовь, а к людям. Таким образом, она смогла привлечь внимание тех, кто последует за ней в новую, «наполненную любовью» жизнь.

Победительница сезона тоже посвятила проекту пост в социальной сети Instagram. Сафарова откровенно рассказала о своих эмоциях, поблагодарив создателей шоу. Она отдельно обратилась к Тимати, который раскрылся ей как брутальный и «безумно чувственный» мужчина.