Курение беременных женщин приводит к развитию врожденного порока сердца у ребенка

Лондон, 30 мая. Женщины в положении, которые курят во время беременности, подвергают будущего ребенка серьезным рискам. О них рассказали специалисты Бристольского университета.

Выяснилось, что у детей, которые находятся в утробе курящей матери, может возникнуть врожденный порок сердца, поделились эксперты из Великобритании. К такому выводу они пришли благодаря изучению данных о 230 тыс. семей из разных уголков мира.

Специалисты изучили информацию о беременных женщинах, которые пили алкоголь, курили и имели лишние килограммы. Благодаря проделанной работе медикам будет проще предотвратить некоторые из таких случаев и спасти жизнь ребенка.

Исследователи из США рассказали, что стресс во время беременности может способствовать развитию астмы у ребенка. Как сообщалось ранее, авторы работы провели эксперимент с лабораторными мышами.