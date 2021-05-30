ФАН установил личность погибшего участника спортивного забега в Калининграде

Калининград, 30 мая. Молодой мужчина скончался во время всероссийского полумарафона «ЗаБег», рассказали очевидцы в соцсетях. ФАН установил личность погибшего спортсмена.

Им оказался 35-летний Юрий Т. По данным источника, он был активным участником различных спортивных мероприятий. Незадолго до старта его давление и пульс были в норме. По предварительным данным, остановка сердца произошла из-за тромба. Точная причина смерти будет известна после вскрытия.

Следственный комитет по Калининградской области подтвердил информацию о случившемся, сообщало Федеральное агентство новостей. Там также опровергли информацию, что погибший после остановки сердца якобы упал с моста.