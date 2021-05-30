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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Экономика
ФАС предложила поощрять регионы за развитие конкуренции
18:18
Происшествия
Под Смоленском объявили голодовку 19 заключенных колонии
18:17
Шоу-бизнес
Тимати трогательно обратился к проигравшей финалистке «Холостяка»
18:16
Политика
Байден намерен обсудить с Путиным вопрос соблюдения прав человека
18:16
Происшествия
Украинский посол умер в отеле Таиланда
18:14
Армия
ЦРУ поделилось снимком монеты в память о «позорной» для США операции в заливе Свиней
18:13
Общество
Пахмутова рассказала о самочувствии 92-летнего Добронравова после коронавируса
18:13
Экономика
Дилеры KIA увеличили продажи подержанных автомобилей в России
18:11
Происшествия
В Стерлитамаке салют на День города завершился пожаром в вузе
18:11
Общество
Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года
18:11
ФАН-ТВ
Власти Нижневартовска тянут резину с рекультивацией полигона с покрышками
18:09
Общество
Россиянам рассказали, как лечиться бесплатно в путешествии по России
18:06
Происшествия
Саратовский мотоциклист без шлема разбился насмерть, врезавшись в столб
18:06
Происшествия
«Поймали воровскую шайку»: во Владивостоке попались участники ночных краж
18:05
Армия
Попытка угнаться за РФ в сфере гиперзвука обернулась для США рядом проблем
18:05
Спорт
Футбольный клуб «Тамбов» попрощался с фанатами
18:03
Происшествия
В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном
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Россиянам рассказали, как избавиться от психических расстройств после COVID-19
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Политика
Гемпель рассказал об «особой эйфории» немецкой делегации от Крыма
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Долина сравнила Панайотова с английской королевой, а Карнавал — с урюпинским «бомжом»

  /   Обновлено: 30 мая 2021 17:56
Шоу-бизнес
Долина сравнила Панайотова с английской королевой, а Карнавал — с урюпинским «бомжом»
Pr Scr YouTube

Москва, 30 мая. Известная певица Лариса Долина никак не может забыть скандал, который произошел на шоу «Музыкалити» с блогером Валей Карнавал. Артистка вновь «напала» на тиктокершу.

Конфликт между участницами шоу Максима Галкина начался из-за того, что звезда соцсети TikTok, как оказалось, не знает, кто такой певец Александр Панайотов, и не владеет музыкальной грамотой. Многие уже забыли о скандале, который разгорелся несколько недель назад, однако джазовая певица в очередной раз не смогла сдержать эмоций в адрес юной исполнительницы.

Не так давно артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, на котором показала фрагмент сдачи экзамена Панайотовым — выпускником заочного отделения МГИК. Поклонники отметили, что ученик Долиной действительно очень талантлив и не сравнится с восходящей звездой Валей Карнавал. Упоминание блогера не оставило артистку равнодушной.

«Если уж вы привели такое сравнение, я бы продолжила. Это как сравнивать английскую королеву с бомжом в отдаленной деревне, где-нибудь в Урюпинской области», — резко подметила Долина.

Очевидно, что под бомжом Долина подразумевала Карнавал, а вот роль королевы в этой метафоре досталась ее ученику Панайотову. Многие интернет-пользователи посчитали подобное заявление довольно грубым и раскритиковали артистку.

Талант выпускника МГИК оценили многие фолловеры звездного аккаунта. Некоторые уверены, что артист должен представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2022». Такого же мнения придерживается и блогер Вадим Манукян, о чем он написал в колонке ФАН.

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карнавал панайотов долина
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Все новости / Шоу-бизнес / Долина сравнила Панайотова с английской королевой, а Карнавал — с урюпинским «бомжом»
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