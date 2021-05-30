Долина сравнила Панайотова с английской королевой, а Карнавал — с урюпинским «бомжом»

Москва, 30 мая. Известная певица Лариса Долина никак не может забыть скандал, который произошел на шоу «Музыкалити» с блогером Валей Карнавал. Артистка вновь «напала» на тиктокершу.

Конфликт между участницами шоу Максима Галкина начался из-за того, что звезда соцсети TikTok, как оказалось, не знает, кто такой певец Александр Панайотов, и не владеет музыкальной грамотой. Многие уже забыли о скандале, который разгорелся несколько недель назад, однако джазовая певица в очередной раз не смогла сдержать эмоций в адрес юной исполнительницы.

Не так давно артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик, на котором показала фрагмент сдачи экзамена Панайотовым — выпускником заочного отделения МГИК. Поклонники отметили, что ученик Долиной действительно очень талантлив и не сравнится с восходящей звездой Валей Карнавал. Упоминание блогера не оставило артистку равнодушной.

«Если уж вы привели такое сравнение, я бы продолжила. Это как сравнивать английскую королеву с бомжом в отдаленной деревне, где-нибудь в Урюпинской области», — резко подметила Долина.

Очевидно, что под бомжом Долина подразумевала Карнавал, а вот роль королевы в этой метафоре досталась ее ученику Панайотову. Многие интернет-пользователи посчитали подобное заявление довольно грубым и раскритиковали артистку.

Талант выпускника МГИК оценили многие фолловеры звездного аккаунта. Некоторые уверены, что артист должен представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2022». Такого же мнения придерживается и блогер Вадим Манукян, о чем он написал в колонке ФАН.